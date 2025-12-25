Ángela Aguilar y Christian Nodal regalan juguetes a niños en Zacatecas por Navidad

GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar y Christian Nodal regalan juguetes. Foto: Getty Images

La dinastía Aguilar volvió a demostrar que las tradiciones familiares siguen más vivas que nunca, en esta ocasión, Ángela Aguilar y su familia salieron a las calles de Zacatecas para regalar juguetes a niñas y niños de la comunidad durante la Nochebuena, una actividad que realizan cada año, pero que ahora tuvo un invitado especial, su esposo Christian Nodal.

A través de diversos videos compartidos en redes sociales, se observa a los cantantes de música regional mexicana conviviendo con familias, saludando a los pequeños y entregando juguetes en un ambiente festivo y cercano. Esta es la primera vez que Nodal acompaña a la familia Aguilar en esta dinámica navideña.

¿Dónde regalaron juguetes Ángela, Nodal y los Aguilar?

Fue Leonardo Aguilar quien compartió en Instagram parte del recorrido, mostrando varias camionetas cargadas de juguetes y al propio Christian Nodal participando activamente en la entrega.

El trayecto comenzó en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, y continuó por las calles del centro de Tayahua, Zacatecas.

En el recorrido participaron Pepe Aguilar, su esposa Aneliz, Ángela, Leonardo y Aneliz Jr., además de un grupo de personas que los apoyaron en la logística.

Desde la primera camioneta, Pepe Aguilar utilizaba un megáfono para llamar la atención de los niños con la frase: “Necesitamos niños que quieran regalos”, lo que provocó que decenas de pequeños se acercaran con entusiasmo.

Alrededor de cuatro camionetas llenas de juguetes recorrieron la comunidad, encontrándose con cientos de niños, así como jóvenes y adultos que aprovecharon para saludar a los artistas y tomarse fotografías con ellos, los cantantes se mostraron sonrientes y accesibles en todo momento.

Repartir juguetes, una tradición de la dinastía Aguilar

Regalar juguetes en Zacatecas se ha convertido en una tradición para la familia Aguilar, que cada año sale a las calles para compartir con los niños de la comunidad. Sin embargo, en esta ocasión hubo dos cambios importantes: la participación de Christian Nodal y la fecha.

Generalmente, esta actividad se realiza cerca del Día de Reyes, pero este año decidieron adelantarla a Nochebuena, aprovechando que la familia se reunió en El Soyate para celebrar la Navidad. Nodal, esposo de Ángela Aguilar, se sumó con entusiasmo y fue visto repartiendo muñecas, cochecitos y otros juguetes junto a la familia.

Los videos del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde seguidores destacaron el gesto y la cercanía de los artistas con la gente, reforzando la imagen de una tradición que, con el paso del tiempo, continúa creciendo.

