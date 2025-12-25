Fátima Bosch felicita a Bernardo Bosch por su cumpleaños en Navidad: ¿quién es el hermano de la Miss Universo?

| 16:11 | Marco Antonio Jiménez Arreola | UnoTV
Fátima Bosch demostró su cariño por su hermano en su cumpleaños
Fátima Bosch demostró su cariño por su hermano en su cumpleaños. Foto: Reuters

Fátima Bosch felicitó por su cumpleaños a su hermano Bernardo Bosch este 25 de diciembre de 2025 a través de una serie de emotivas imágenes y mensajes emotivos. La Miss Universo dejó ver el cariño que le tiene en una fecha especial.

La representante mexicana compartió en Twitter un compilado de fotografías junto a su hermano, donde se les observa tanto en la actualidad, posando frente a un árbol de Navidad, como en imágenes de su infancia.

Asimismo, su historia en Instagram durante esta Navidad estuvo casi completamente dedicada a su hermano, con más imágenes de ambos. La primera publicación incluía la leyenda:

La mañana de Navidad con el cumpleañero”.

Captura: fatimaboschfdz Instagram

En otra de las imágenes se podía leer un agradecimiento muy especial:

Eternamente agradecida contigo”.

Captura: fatimaboschfdz Instagram

Otro de los mensajes compartidos por Fátima Bosch fue:

Gracias por cuidarme siempre y ser el mejor hermano”.

Captura: fatimaboschfdz Instagram

Su hermano ganó popularidad cuando felicitó a Fátima en noviembre de 2025 por su triunfo en Miss Universo, aunque ya era conocido en Tabasco debido a que tiene tiempo participando en la política tabasqueña.

¿Quién es Bernardo Bosch?

Bernardo Bosch Fernández es el hermano de Fátima Bosch, e hijo de Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa. El integrante de la familia Bosch, de 29 años, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la Universidad George Washington.

Bernardo Bosch es simpatizante de la 4T y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tabasco, donde ha trabajado en campañas y ha mantenido vínculos con jóvenes que se han sumado al movimiento.

También colaboró con la senadora Verónica Camino, de Yucatán, y ha mostrado en sus redes sociales su cercanía con el partido. Además, ha compartido mensajes relacionados con la agenda 2030 del movimiento en la región, mediante presentaciones en radio y otros medios de comunicación.

