Actor de K-Dramas vence al cáncer. Foto: Getty

Cha Hyun Seung, es el actor de K-Dramas que venció al cáncer y con orgullo compartió su testimonio en las redes sociales, dando muestra de lo difícil que es superar una situación de esta naturaleza, pero que se puede afrontar con perseverancia y paciencia

El sobreviviente de esta enfermedad también reconocido bailarín surcoreano, quien tiene éxito como solista de K-pop Sunmi, así como por su participación en el reality “Single’s Inferno“.

Actor de K-Dramas está libre de cáncer

El actor de K-Dramas que venció al cáncer publicó en su cuenta de Instagram un largo mensaje para sus fans y los medios, donde expuso los momentos que fue pasando durante su enfermedad:

“Desde los primeros síntomas, hasta recibir esta evaluación, el miedo siempre vivió en mi corazón. ‘¿Qué pasaba sino estaba bien?’.” Cha Hyun Seung

El actor resaltó que no fue una etapa fácil de superar, pues el dolor y las quimioterapias que tuvo, no fueron nada sencillas de afrontar: “El dolor que pasé por el tratamiento de quimioterapia al principio fue difícil”, mencionó.

Siempre contó con el personal de apoyo

El artista destacó la importancia que tuvo para él, el apoyo recibido para poder curarse de su enfermedad. Como la maestra de enfermería, haciéndole sus chequeos, verificando su temperatura corporal, que solía rosar los 40 grados.

Asimilar y seguir adelante, Cha Hyun Seung

El actor de K-Dramas que venció al cáncer contó que pese a lo complicado que es esta enfermedad, una vez que asimiló mejor su situación, poco a poco fue fortaleciéndose para salir adelante:

“Me di cuenta en ese momento que el dolor no es tan malo, incluso porque ese dolor es parte del proceso de mantenerme vivo. Empecé a reír desde entonces. Sonreí tanto como el miedo que tenía”. Cha Hyun Seung

El mejor regalo de Navidad

El actor señaló que su curación del cáncer fue el mejor regalo de Navidad que recibió. Espera con ansias lo que depara el siguiente capítulo en su vida y dijo que lo hará siempre cuidándose él mismo.

