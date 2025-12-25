Papá de Tylor Chase revela que padecimientos mentales empeoran la condición del exactor

GENERANDO AUDIO...

Tylor Chase, quien dio vida a Martin Qwerly en “El manual de supervivencia escolar de Ned”, serie de Nickelodeon, se ha viralizado recientemente tras ser captado viviendo en las calles de Riverside, en California.

Su situación, que fue reportada por primera vez hace meses, ha preocupado a los seguidores del programa de comedia y, ante esto, la familia del actor de 36 años señala que su condición se debe a una combinación de adicciones no tratadas y padecimientos de salud mental que se han agravado con el paso del tiempo.

En entrevista con The Daily Mail, Joseph Mendez Jr., padre del exactor, reveló cuáles son las enfermedades que su hijo padece.

¿Cuáles son las enfermedades mentales que agravan la condición de Tylor Chase?

Joseph Mendez Jr. Informó al medio británico que Tyler ha sido diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia. Aunque, se niega a recibir ayuda.

Asimismo, compartió que su familia ha intentado apoyarlo durante más de 10 años, buscando alternativas médicas y programas de rehabilitación, tanto para el consumo de sustancias como para su estabilidad emocional.

Sin embargo, los intentos por mantenerlo bajo supervisión médica han sido interrumpidos en varias ocasiones por decisiones del propio Tylor Chase.

También, compartió que un tiempo en el que logró cierta estabilidad tras ingresar a un centro de rehabilitación en Georgia. Pero, posteriormente, abandonó el tratamiento, lo que derivó en su recaída.

La versión de Chase

Recientemente, Tylor Chase aseguró que no se considera en una situación de indigencia activa y expresó su intención de reencontrarse con su padre en Georgia.

También habló de su consumo y de medicamentos que afirma tomar, aunque negó padecer enfermedades mentales graves.

Mientras tanto, figuras del entretenimiento han intentado intervenir. Shaun Weiss, exactor de “The Mighty Ducks”, informó que logró gestionar un espacio para que Tylor pueda ingresar a un centro de desintoxicación y tratamiento prolongado, aunque reconoció que la decisión depende únicamente de él.

Otro gesto significativo llegó de parte de Daniel Curtis Lee, su compañero en la serie de Nickelodeon, quien lo acompañó a comer, lo ayudó con alojamiento temporal y mantiene contacto constante con él, reiterándole su apoyo.

