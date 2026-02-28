Saskia Niño de Rivera responde a polémica por mención de Carmen Salinas en “Penitencia”; familiares analizan acciones

GENERANDO AUDIO...

Saskia responde a polémica por mención en “Penitencia”. Foto: Cuartoscuro

La activista y escritora Saskia Niño de Rivera respondió a la polémica generada tras la difusión de un fragmento del podcast “Penitencia”, en el que un interno mencionó a la actriz Carmen Salinas dentro de su testimonio.

La controversia surgió luego de que, en el episodio 177 del proyecto, un hombre identificado como Beto —quien se encuentra en prisión— realizó señalamientos delicados al referirse a presuntas conductas relacionadas con rituales con menores por parte de la actriz. El fragmento fue retomado en redes sociales y distintos medios, lo que generó reacciones entre familiares de la también productora.

¿Cuál fue la postura de Saskia Niño de Rivera?

A través de un video publicado en Instagram, Saskia Niño de Rivera subrayó que su podcast no es un espacio de entretenimiento ni de espectáculos.

“Oigan, en estos días se volvió viral un fragmento de una entrevista que hice en ‘Penitencia’. Y he visto que la conversación se está centrando en que traten de descifrar los nombres que censuré… ‘Penitencia’ no es un podcast de entretenimiento, no es un podcast de espectáculo, no es un podcast de chisme”, expresó.

Explicó que el objetivo del proyecto es educativo y académico, enfocado en analizar el origen de la violencia en México y reflexionar sobre el sistema de justicia. Señaló que el espacio busca escuchar a personas privadas de la libertad para comprender el contexto de sus historias.

Precisó que, aunque en algunos testimonios aparecen nombres propios como parte de la narrativa de quien relata su experiencia, la intención no es señalar a terceros ni convertir los relatos en contenido de morbo.

“El propósito nunca ha sido señalar a terceros ni convertir un testimonio en un espectáculo. El foco no es un nombre, el foco en este caso es la historia de Beto y lo que esta historia representa”.

Indicó que las historias deben entenderse desde la perspectiva y circunstancias de quien las cuenta, sin que ello implique validar o desestimar lo expresado.

Finalmente pidió a la audiencia escuchar los episodios con conciencia y empatía.

¿Cómo fue la reacción de los nietos de Carmen Salinas?

El medio TVNotas difundió declaraciones de los nietos de Carmen Salinas, captadas durante una entrevista después de un evento realizado en Televisa la noche del 26 de febrero, captadas por Radio Formula y gabocperiodistadigital.

En la entrevista, Manuel Monge, nieto de la actriz, manifestó su inconformidad por la mención del nombre de su abuela en el testimonio y consideró que se trata de una estrategia que afecta la memoria de la artista.

“Creo que me parece una estrategia muy sucia de esta señora, de esta producción, de colgarse del nombre de mi abuela. Y demás triste, porque es una persona que ya no está con nosotros”, destacó.

Por su parte, Marisol Monge expresó tristeza por lo ocurrido y señaló que la familia analizará con su equipo legal las posibles acciones a seguir.

“Hay que analizarlo con nuestro equipo de abogados a ver qué procede. Creo que es una estrategia para generar seguidores. Es muy triste que lo haga de esta manera. Que tengan que recurrir a este tipo de estrategias tan pobres y meterse con una persona que ya no se puede defender. Es muy lamentable. Es un golpe muy bajo”, acotó.

Indicaron que el nombre de Carmen Salinas es una marca registrada y pidieron que la información no se tergiverse ni se lleve al morbo.

Marisol señaló que esperan una eventual disculpa pública, aunque por parte de su madre no saben cómo pueda actuar ante lo ocurrido.

