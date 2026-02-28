María José, Bronco, la Trakalosa de Monterrey y más en la Feria de la Pirotecnia en Tultepec

GENERANDO AUDIO...

Feria Internacional de la Pirotecnia 2026. Foto: Cuartoscuro

El municipio de Tultepec realizará la edición 37 de la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026, un evento que combinará espectáculos de fuegos artificiales, conciertos y actividades culturales en el Estado de México. Te compartimos la lista de artistas confirmados.

La celebración se lleva a cabo desde este 27 de febrero al próximo 15 de marzo en Avenida de Los Parajes 17, San Antonio Xahuento, en Tultepec. Los precios de acceso variarán según el día y la zona, por lo que autoridades recomiendan consultar la cartelera oficial.

Artistas confirmados en la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026

El programa musical contempla presentaciones de agrupaciones y solistas de distintos géneros:

Rodeo Saltos de Gloria – 27 de febrero

Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey / Banda La Indicada – 28 de febrero

Sonido Famoso / Los Buitres de Culiacán – 6 de marzo

El Komander / Marco Flores y la Banda Jerez – 12 de marzo

La cartelera forma parte de las actividades nocturnas que acompañan las exhibiciones pirotécnicas, uno de los principales atractivos del evento.

Concurso Internacional y Nacional de Piromusicales

Dentro de la programación destaca el Concurso Internacional de Piromusicales, donde participarán:

Pirotecnia Nuevo Milenio – México

Expo Pirotécnicos S-A-S – Colombia

Pirotecnia Monfreda – Italia

Representación de Estados Unidos

También se desarrollará el Concurso Nacional de Piromusicales, con la participación de:

Mateo Fuentes Medina – Fuegos Artificiales Fuentes

Eduardo González Ávalos – Piro Glez

Esteban Ocampo Zúñiga – Pirotecnia Sagrado Corazón

Piro 4 de Tultepec

Actividades culturales y tradición en Tultepec

La Feria Internacional de la Pirotecnia 2026 incluirá además exhibiciones de globos de Cantoya, celebración de la fiesta patronal, concursos musicales y la tradicional quema de toritos, actividades que forman parte de la identidad cultural del municipio.

Tultepec es reconocido a nivel nacional por su tradición en la elaboración de artículos pirotécnicos, por lo que esta feria representa uno de los eventos más relevantes del calendario local y estatal.

