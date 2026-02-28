María José, Bronco, la Trakalosa de Monterrey y más en la Feria de la Pirotecnia en Tultepec
El municipio de Tultepec realizará la edición 37 de la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026, un evento que combinará espectáculos de fuegos artificiales, conciertos y actividades culturales en el Estado de México. Te compartimos la lista de artistas confirmados.
La celebración se lleva a cabo desde este 27 de febrero al próximo 15 de marzo en Avenida de Los Parajes 17, San Antonio Xahuento, en Tultepec. Los precios de acceso variarán según el día y la zona, por lo que autoridades recomiendan consultar la cartelera oficial.
Artistas confirmados en la Feria Internacional de la Pirotecnia 2026
El programa musical contempla presentaciones de agrupaciones y solistas de distintos géneros:
- Rodeo Saltos de Gloria – 27 de febrero
- Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey / Banda La Indicada – 28 de febrero
- Los Destructores de Memo Ocampo – 1 de marzo
- Sonido Famoso / Los Buitres de Culiacán – 6 de marzo
- El Komander / Marco Flores y la Banda Jerez – 12 de marzo
- María José – 13 de marzo
- Bronco / Patrulla 81 – 14 de marzo
- Bely y Beto – 15 de marzo
La cartelera forma parte de las actividades nocturnas que acompañan las exhibiciones pirotécnicas, uno de los principales atractivos del evento.
Concurso Internacional y Nacional de Piromusicales
Dentro de la programación destaca el Concurso Internacional de Piromusicales, donde participarán:
- Pirotecnia Nuevo Milenio – México
- Expo Pirotécnicos S-A-S – Colombia
- Pirotecnia Monfreda – Italia
- Representación de Estados Unidos
También se desarrollará el Concurso Nacional de Piromusicales, con la participación de:
- Mateo Fuentes Medina – Fuegos Artificiales Fuentes
- Eduardo González Ávalos – Piro Glez
- Esteban Ocampo Zúñiga – Pirotecnia Sagrado Corazón
- Piro 4 de Tultepec
Actividades culturales y tradición en Tultepec
La Feria Internacional de la Pirotecnia 2026 incluirá además exhibiciones de globos de Cantoya, celebración de la fiesta patronal, concursos musicales y la tradicional quema de toritos, actividades que forman parte de la identidad cultural del municipio.
Tultepec es reconocido a nivel nacional por su tradición en la elaboración de artículos pirotécnicos, por lo que esta feria representa uno de los eventos más relevantes del calendario local y estatal.
