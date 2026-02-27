Yeri Mua reveló que intentó quitarse la vida por problemas emocionales

GENERANDO AUDIO...

Yeri Mua tendrá su primer Auditorio Nacional. Foto: AFP

Yeri Mua reveló que en el pasado intentó quitarse la vida debido a problemas emocionales, pero logró salir adelante gracias al apoyo de su madre y acompañamiento profesional.

Las declaraciones fueron realizadas ante medios de comunicación, tras la rueda de prensa por su primera presentación en el Auditorio Nacional. La veracruzana recordó el momento y reconoció que atravesó una etapa complicada, aunque destacó que siempre contó con el respaldo de su madre.

“Sí, claro, sí lo intenté, (…) y no supe cómo, que es diferente, sobre todo, siempre tengo a mi mamá de mi lado. Mi mamá siempre está conmigo y está siempre al pendiente de mí”, expresó.

¿En qué se apoya Yeri Mua para mantener su salud emocional?

El programa Sale el Sol compartió parte del video donde la cantante explicó que actualmente recibe ayuda profesional para mantenerse estable emocionalmente. Detalló que acude a terapia con su psiquiatra los días martes, como parte de su proceso para continuar con sus actividades laborales.

Señaló que el entorno digital puede afectarle, debido al odio que circula en redes sociales, situación que impacta en su estado emocional. Por ello, indicó que también se medica y busca mantener un equilibrio espiritual al mismo tiempo.

La cantante subrayó que en distintas ocasiones ha “tocado fondo”, ya sea por decisiones propias o por factores externos; sin embargo, resaltó que lo importante ha sido la forma en que ha logrado salir de esas situaciones.

¿Cuándo será el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional?

El primer concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional está programado para el domingo 19 de abril a las 19:30 horas. Se trata de una de las fechas más relevantes en su carrera musical.

La intérprete aseguró que será una noche especial y reconoció que años atrás no imaginaba presentarse en un recinto de esa magnitud.

“Es emocionante para mí un Auditorio Nacional. Era algo que hace años no veía venir. Inclusive, cuando incursioné en la música, tampoco me imaginaba un escenario tan grande e importante”, comentó.

La cantante adelantó que presentará un espectáculo distinto al que ha realizado anteriormente y afirmó que su proyecto musical respalda esta nueva etapa profesional.

