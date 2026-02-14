Cineteca exige mejoras laborales mientras avanza Ley de Cine y se estrena “Aún es de noche en Caracas”

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores de la Cineteca Nacional se organizaron para exigir mejores condiciones laborales, incluidos contratos de mayor duración y pagos puntuales de recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda. La movilización será simbólica y no implicará suspensión de actividades. Para este tema, en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, contextualizó la situación de los trabajadores.

El movimiento ocurre en medio de un proceso de reorganización en el sector cultural. La institución, que pasó de la Secretaría de Gobernación a CONACULTA y después a la Secretaría de Cultura, arrastra rezagos administrativos desde hace años.

Trabajadores de la Cineteca Nacional piden mejoras laborales

De acuerdo con lo informado, el personal solicita:

Contratos más estables y de mayor duración.

Pago puntual de partidas presupuestales.

Mejores condiciones generales de trabajo.

La secretaria de Cultura indicó que no se trata de un paro formal, sino de una acción simbólica para visibilizar demandas. Por ello, la Cineteca Nacional mantiene sus actividades regulares y cuenta con respaldo de su público habitual.

Mariana Rondón estrena “Aún es de noche en Caracas”

En el ámbito cinematográfico, la directora venezolana Mariana Rondón tiene en cartelera la película “Aún es de noche en Caracas”, producida y filmada en México. La cineasta, reconocida por títulos como “Pelo malo”, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, retrata en su nueva obra el contexto social de Venezuela durante las protestas de 2017.

Su primer largometraje, “A la media noche y media” (1999), dirigido junto con Marité Ugás, mezcla fantasía y reflexión en un pueblo costero amenazado por una ola gigante. La historia gira en torno a tres personajes: una mujer en busca de pasión, un hombre indeciso y una niña con poderes, mientras enfrentan un mundo al borde del colapso.

En 2007, Rondón dirigió “Postales de Leningrado”, una película autobiográfica que recrea la infancia de una niña cuyos padres participaron en las guerrillas de los años sesenta en Venezuela. El film combina memoria histórica y fantasía para explorar la vida en la clandestinidad y la separación familiar.

El salto internacional de Rondón llegó con “Pelo malo” (2013), obra que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y consolidó a la directora como una voz fuerte en el cine latinoamericano. La película sigue a un niño afrocaribeño que lucha con su identidad mientras intenta alisar su cabello para agradar a su madre, explorando temas de identidad, expectativas familiares y aceptación.

En 2024, Rondón presentó “Zafari”, una comedia dramática distópica donde un hipopótamo que come mejor que los humanos en una sociedad en crisis se convierte en metáfora del caos social y económico de un país al borde del colapso.

Aún es de noche en Caracas, producida en México

Su más reciente película, “Aún es de noche en Caracas”, codirigida con Ugás, adapta la novela La hija de la española y retrata la vida de una mujer que intenta sobrevivir en una Caracas marcada por protestas, represión y colapso social. Estrenada en festivales internacionales como Venecia y Toronto, la cinta ya se proyecta en México y ha generado atención por su potente mirada sobre la crisis venezolana.

Avanza actualización de la Ley de Cine

De igual manera, José Antonio Valdés Peña señaló que avanza la actualización de la Ley de Cinematografía, vigente desde 1992. La propuesta contempla temas como:

Regulación sobre inteligencia artificial .

. Cuota mínima del 10% para exhibición de cine mexicano.

Ampliación del periodo en cartelera de 7 a 14 días.

Nuevos mecanismos de financiamiento al cine independiente.

