Demi Lovato revive “Cool for the Summer” en el TikTok Live Fest de Las Vega

Demi Lovato en el TikTok Live Fest. Foto: David Rubí

La cantante Demi Lovato se presentó en el TikTok Live Fest en Las Vegas, Nevada, donde combinó música nueva con uno de los temas que marcó tendencia en la plataforma: “Cool for the Summer”.

La artista llegó al escenario con canciones de su más reciente disco “It’s not that deep”, pero también interpretó el éxito que cada verano vuelve a posicionarse entre las tendencias en TikTok. Su presentación fue ante casi 800 creadores de contenido invitados por el impacto de sus transmisiones en vivo.

TikTok Live Fest reúne a creadores globales

Demi Lovato y Keke Palmer. Foto: David Rubí

La ceremonia fue conducida por la actriz y conductora Keke Palmer, quien presentó a artistas y creadores provenientes de Asia, Europa, Oriente Medio y América Latina.

El TikTok Live Fest 2025 reconoce a creadores que realizan transmisiones en directo y generan comunidades activas en la plataforma. A diferencia de otros premios, no se distingue a un solo ganador por categoría, sino que hasta 10 creadores pueden subir al escenario.

Según datos del evento, más de 240 millones de creadores realizaron transmisiones LIVE en TikTok a nivel global y 150 millones recibieron recompensas por su actividad.

Representación de América Latina en TikTok Live Fest

Takya, cantante colombiana. Foto: David Rubí

Por América Latina destacó la participación de la cantante colombiana Takya, quien consolidó su carrera gracias a transmisiones de canto y actualmente prepara el lanzamiento de un EP.

Anyelique Solorio, creadora y cantante mexicana. Foto: David Rubí

Por México, subió al escenario Anyelique Solorio, originaria de Baja California, quien interpretó su segundo sencillo “No tengo duda” acompañada de bailarines. Su presentación fue transmitida en directo a través de TikTok y superó los 4 millones de visualizaciones.

¿Qué categorías premia TikTok Live Fest?

El evento reconoce el desempeño en transmisiones en vivo dentro de diversas categorías:

Power League

Power League Rising Track

Crossover League

Fandom League

Talent League Gaming Track Dancing Track Music Track



Entre los ganadores principales se encuentran:

Power League – @mugen_siba

Power League Rising Track – @fishsis31

Crossover League – @u_u2xn

Fandom League – @01zero8one1

Talent League – Gaming Track – @vx44000

Talent League – Dancing Track – @kenkenpa.com

Talent League – Music Track – @mamila_0602

Juda Ruiz, cantante mexicano ganador del TikTok Award 2026. Foto: David Rubí

El TikTok Live Fest celebró los logros del año anterior y reunió en Las Vegas a los creadores con mayor impacto en transmisiones en vivo a nivel global.

