La Garfield y María Centeno compartirán escenario en CDMX

La Garfield tendrá su concierto más grande. Foto: Alberto Estrada

La Garfield se alista para ofrecer el que será su concierto más grande hasta ahora este viernes 13 de febrero en el Pepsi Center de la Ciudad de México, donde presentará un recorrido musical que incluirá temas de todas las etapas de su carrera.

La agrupación originaria de Guadalajara adelantó que el espectáculo contará con la participación especial de María Centeno, exvocalista de la banda, quien abrirá el concierto con un set propio antes de integrarse al show principal.

“Es un show muy interesante porque abre María Centeno con sus canciones. Luego está La Garfield y luego en medio del show está en conjunto”, explicó Erick, integrante del grupo.

La Garfield tocará éxitos y temas de “Cuando se acaba la noche”

Foto: Alberto Estrada

Durante el concierto en el Pepsi Center, la banda interpretará canciones desde su primer álbum hasta su producción más reciente, titulada “Cuando se acaba la noche”, lanzada en noviembre pasado y que también da nombre a su actual tour de La Garfield.

“Vamos a tocar desde nuestro primer álbum y todas las viejitas que son las que nos hicieron llegar hasta aquí y todo el álbum nuevo”, detallaron.

Entre los temas que formarán parte del repertorio se encuentra “Amanecer”, su más reciente sencillo. Para Diego, integrante del grupo, la canción es “muy alegre” y habla de “volver a un nuevo día, a una nueva oportunidad”.

La Garfield y su tradición de conciertos en febrero

La banda compartió que con frecuencia se presentan alrededor del 14 de febrero, fecha en la que su público les ha comentado que su música ha sido parte de historias de pareja.

Con más de 15 años de trayectoria, La Garfield ha llevado su propuesta musical a diversos escenarios de México, incluido el Teatro Metropólitan, así como a países como España, donde regresarán este año.

“Ahí estaremos, disfrutando de este disco y visitando nuevos lugares de Latinoamérica”, señalaron.

La amistad, base del éxito de La Garfield

La Garfield está conformada por un grupo de amigos que comenzaron el proyecto hace más de 15 años, unidos por la música.

“Esta banda se caracteriza por ser una banda de amigos, que nos queremos, que nos apoyamos y a partir de eso la música es consecuente de eso y nada, ha sido una trayectoria increíble”, expresó Erick.

El concierto en el Pepsi Center marcará un nuevo capítulo en la historia de La Garfield, que busca reunir en un mismo escenario su pasado musical, sus grandes éxitos y su nueva etapa con el disco “Cuando se acaba la noche”.

