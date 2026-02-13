Hilary Duff en México: ¿cómo acceder a la preventa exclusiva?

GENERANDO AUDIO...

Su gira abarcará siete países. Foto: AFP/Archivo

Hilary Duff visitará México para ofrecer un concierto en la capital del país como parte del “The Lucky Me Tour”, su primera gira mundial a gran escala en casi dos décadas.

En Unotv.com te contamos de la fecha, lugar y cómo acceder a la preventa exclusiva para su presentación.

¿Qué se sabe de la próxima gira de Hilary Duff?

El “Hilary Duff: the lucky me tour” abarcará siete países, con fechas en Estados Unidos (EE. UU.), Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

La gira arrancará el próximo 22 de junio en el iTHINK Financial Amphitheatre de West Palm Beach, en Florida, y se extenderá hasta febrero de 2027.

Está previsto que la cantante se presente en escenarios como el Kia Forum de Los Ángeles, el Red Rocks Amphitheatre de Morrison, en Colorado; el Madison Square Garden de Nueva York; The O2 de Londres, en Reino Unido; Rod Laver Arena de Melbourne, en Australia; y el Bell Centre de Montreal, en Canadá.

¿Cuándo será el concierto en México?

Hilary Duff se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX), el 12 de febrero de 2027.

Como mencionamos, habrá una preventa para el show de la actriz.

¿Cómo acceder a la preventa?

La preventa de la artista será el miércoles 18 de febrero a las 10:00 de la mañana, hora local para EE. UU. y Canadá, y el jueves 19 de febrero, también a las 10:00 de la mañana del horario local para México.

Previo a esto, se debe hacer un registro antes del lunes 16 de febrero a las 6:00 de la tarde del Horario del Este.

“Las Preventas de Artista para esta gira se encuentran en múltiples sitios de boletaje, cualquiera que se registre puede unirse a la venta. Para Preventas en Ticketmaster, no se necesita código: el acceso está vinculado a tu cuenta. Las Preventas alojadas en otros sitios pueden requerir un código de acceso”. Informó la promotora

Por otro lado, en México, los tarjetahabientes Banamex tendrán acceso a preventas exclusivas a partir del martes 17 de febrero, de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Asimismo, habrá una preventa adicional para tarjetahabientes de crédito Banamex el 18 de febrero, de 11:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

Finalmente, la venta general en México comenzará el 19 de febrero a las 11:00 de la mañana.

El anuncio de la gira de Hilary Duff se dio previo al lanzamiento de su nuevo álbum “luck… or something”, cuyo estreno está programado para el próximo viernes 20 de febrero.

