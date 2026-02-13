La Adictiva pondrá ritmo al medio tiempo del Clásico Nacional en el Akron

GENERANDO AUDIO...

Te contamos los detalles del show y del partido. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La banda sinaloense La Adictiva se presentará durante el medio tiempo del Clásico Nacional entre Guadalajara y América, este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron.

El espectáculo acompañará uno de los duelos más atractivos de la jornada 6 del Clausura 2026. En Unotv.com te contamos lo que se sabe del show y del partido.

La Adictiva en el Clásico Nacional; ¿qué se sabe?

El Club Guadalajara anunció la presentación este jueves a través de su cuenta oficial de Instagram.

“¡El Clásico de México se viste de gala con La Adictiva!”, publicó el equipo rojiblanco. La reacción de los aficionados no tardó en aparecer y miles de usuarios celebraron la noticia en redes sociales.

Entre los comentarios, algunos seguidores compararon el espectáculo con los tradicionales shows de medio tiempo del Super Bowl e incluso recordaron a Bad Bunny y su reciente aparición en el evento.

Hasta ahora, el club no ha confirmado si la actuación de La Adictiva contará con transmisión televisiva.

Guadalajara vs América; ¿qué se espera del Clásico Nacional?

El choque entre Chivas y América vuelve a robar reflectores dentro de la Liga MX. Más allá del orgullo deportivo, el resultado podría influir en la narrativa del torneo para ambos equipos.

Guadalajara llega con paso sólido en el arranque del campeonato. América, por su parte, encara el compromiso en medio de ajustes importantes tras movimientos en su plantilla, como las salidas de Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

El silbatazo inicial está programado para las 21:07 horas, tiempo del centro de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.