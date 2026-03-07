Stewart Copeland, Meduza y más: los artistas que encendieron la inauguración de los Paralímpicos Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

La ceremonia se realizó en la Arena de Verona. Foto: AFP

La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 se celebró este viernes 6 de marzo en la histórica Arena de Verona, Italia.

La velada combinó música, danza y tecnología, y contó con la participación de artistas de renombre como Stewart Copeland, legendario baterista de The Police, y el grupo Meduza.

En Unotv.com te contamos todos los detalles de los artistas que hicieron vibrar la inauguración de la competencia invernal.

Stewart Copeland marca el inicio de “Life in Motion”

La ceremonia “Life in Motion” comenzó con la batería de Stewart Copeland, quien se unió a Cornel Hrisca-Munn, baterista con discapacidad congénita, y a Elisa “Helly” Montin, compositora y educadora italiana.

La apertura del evento culminó con la participación de la artista Chiara Bersani, dando inicio a una velada llena de energía y simbolismo para los Juegos Paralímpicos.

Mimì Caruso interpreta el himno nacional italiano

El talento emergente de Mimì Caruso, conocida por su estilo soul y R&B, fue la encargada de interpretar el himno nacional italiano, acompañada por Ginevra Nervi, letrista y productora electrónica.

Su presentación dio paso al desfile de las delegaciones con un ambiente solemne y emotivo.

Meduza pone ritmo al desfile de los atletas

Para encender los ánimos de los atletas, Meduza, célebre trío de productores musicales y símbolos del house italiano, encendió el ritmo para el desfile de atletas.

Miky Bionic y su prótesis avanzada

Por su parte, Miky Bionic, primer DJ en el mundo en actuar con una prótesis mioeléctrica avanzada, musicalizó el cierre del desfile y presentó las seis disciplinas de la justa, mientras artistas en escena recreaban los Agitos, símbolo del movimiento paralímpico.

Dardust y su espectáculo inspirado en Da Vinci

El músico, pianista y productor Dardust sorprendió con una consola inspirada en un poliedro de Leonardo da Vinci, que se transformó en un escenario habitado por bailarines.

Entre ellos destacó el interpréte con prótesis Daniele Terenzi, quien llevó la danza a un nivel visual y simbólico, mostrando la integración y creatividad del evento.

Valentina Irlando y Carmen Diodato conmueven con “La Campanella”

Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación de “La Campanella” de Niccolò Paganini en el Teatro Filarmónico de Verona.

La violonchelista con discapacidad Valentina Irlando llenó de música el recinto, mientras la bailarina sorda Carmen Diodato transformaba cada nota en movimiento a través de su coreografía visual.

Artistas cierran la ceremonia uniendo al mundo con “Volare”

La ceremonia de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 concluyó con un espectáculo colectivo que mezcló voces y géneros musicales distintos. Neri Per Caso, Annalisa Minetti, John De Leo y el rapero Il Tre interpretaron juntos “Nel blu dipinto di blu (Volare)”, acompañados de un coro internacional que representó la diversidad y la unidad del movimiento paralímpico.

