Gomita muestra impactante cicatriz de la cirugía por la que estuvo al borde de la muerte

Gomita abre su corazón ante intervención médica. Foto: Cuartoscuro

Gomita mostró en video la impactante cicatriz que le quedó tras la operación de emergencia a la que fue sometida para salvar su vida, luego de sufrir un bloqueo en los intestinos.

Araceli Ordaz, verdadero nombre de Gomita, compartió la cicatriz en el vientre que tiene, resultado de la intervención quirúrgica derivada de una hernia de Peterson, diagnosticada en febrero de este año.

La presentadora y creadora de contenido, de 31 años, también mostró parte de su proceso de recuperación tras la cirugía, explicando que todos los días debe proteger la zona abdominal con una banda especial para evitar complicaciones.

¿Por qué tuvieron que operar a Gomita?

Fue una serie de complicaciones que derivó en la operación de emergencia. Su intestino delgado atrapó el intestino grueso, lo que provocó que solo pudieran funcionar dos metros de los siete metros que conforman el intestino.

La hernia de Peterson fue considerada una complicación derivada de un bypass gástrico que la creadora de contenido se practicó hace cinco años atrás.

La exintegrante de “La Casa de los Famosos” habló sobre lo ocurrido durante el pódcast “La Pape 2”, donde explicó que los síntomas comenzaron con inflamación abdominal, vómitos y dolor intenso, por lo que su hermano tuvo que llevarla al hospital.

“Fui a recoger a mis perritas y le dije a mi mamá que empezara a orar por mí porque me sentía muy mal. Empecé a vomitar en el coche y sentía que se me reventaba el estómago, los intestinos, todo por dentro”, relató.

Una vez en el hospital, los médicos le realizaron diversos estudios, donde detectaron que tenía el intestino lleno de aire, por lo que era necesario realizar la intervención quirúrgica.

La influencer también compartió que al ver la cicatriz que le dejó la cirugía reflexionó sobre las decisiones relacionadas con su bypass gástrico.

“Pensaba: ¿por qué me hice esto? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no aprendí a comer ni a hacer ejercicio? Me dio mucho coraje conmigo misma y con hacer sufrir a mi familia”, señaló.

El mensaje de Gomita ante las críticas en redes

La creadora de contenido ha sido señalada en varias ocasiones por las cirugías estéticas que se ha realizado. Tras su cirugía de emergencia, algunos usuarios en redes sociales retomaron el tema.

Ante los comentarios, Gomita publicó un mensaje en el que explicó el contexto personal que vivió cuando decidió someterse a varias intervenciones.

“Yo nada más les recuerdo, venía de un padre violentador que gracias a Dios denuncie, mis miles de cirugías no fueron sólo un arranque de vanidad”, escribió.

También señaló que con el paso del tiempo decidió detener las cirugías plásticas, impulsada por el amor propio.

“Aparte de que venía arrastrando muchos problemas familiares, así que no juzguen y repito tengo 5 años de no operarme. Tuve el valor y amor propio de parar estas cirugías plásticas”, expresó.

Finalmente, aclaró que la última intervención que se realizó fue esta cirugía de urgencia, relacionada con su estado de salud, y no una cirugía estética.

