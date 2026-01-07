¿Cómo conseguir boletos gratis para la Feria de León 2026?

GENERANDO AUDIO...

Boletos gratis para la Feria de León. Foto: Getty / Ilustrativa

La Feria de León 2026 está por comenzar, atrayendo a millones de visitantes con sus múltiples conciertos, exposiciones, gastronomía y diversión familiar.

Aunque los boletos oficiales suelen tener costó, la feria anunció que se pueden obtener algunas de las entradas totalmente gratis.

Boletos gratis para la Feria de León 2026

La feria anunció que el público podrá acceder a boletos gratuitos para conciertos seleccionados, como parte de su programación musical.

Entre los anuncios más esperados destacó la presentación del cartel del Foro de la Gente, que estará encabezado por Foo Fighters, Tiësto y Zoé, artistas de reconocimiento internacional que se presentarán en León.

En total, la cartelera contempla 14 conciertos, de los cuales el 85 por ciento del aforo será de acceso gratuito.

El resto de los eventos contará con ingreso mediante el sistema Línea Cero, mecanismo implementado para garantizar un acceso ordenado y evitar filas.

La programación musical se complementa con la participación de: La Arrolladora, Los Ángeles Azules, Enjambre, La Trakalosa, Los Recoditos, Moenia, DLD, Pequeños Musical, Paty Cantú, Mau y Ricky, Banda Machos y Kinky, consolidando una oferta diversa que abarca distintos géneros y públicos.

A través de sus redes sociales, La Feria de León 2026 anunció el método para poder obtener boletos totalmente gratuitos.

Ingresar al sitio oficial de la Feria de León 2026

Realizar el pre-registró para boletos gratis

Completar los datos personales y comenzar el pre-registro

Hasta el momento ya se encuentran disponibles los boletos gratuitos para el show de la banda Zoe. Quienes darán el cierre a la feria, teniendo presencia el 4 de febrero.

¿Cuándo empieza la Feria de León 2026?

La Feria Estatal de León 2026 abrirá sus puertas el 9 de enero y se extenderá hasta el 4 de febrero, con casi un mes de actividades.

Como cada año, el Recinto Ferial de León se llenará de miles de visitantes.Con múltiples artistas que se presentarán en el Foro de la Gente, Palenque, Pabellón Gastronómico y más. Así mismo Disney presentará un espectáculo único, creado especialmente para celebrar los 450 años de la ciudad.

¿Qué artistas se presentarán en el palenque?

Como cada año el palenque tendrá lugar en la feria. Con presentaciones de múltiples artistas de talla internacional y nacional.

Alfredo Olivas: 9 de enero

Gloria Trevi: 10 de enero

Palomazo Norteño: 11 de enero

Pandora y Flans: 14 de enero

Natalia Jimenez: 15 de enero

Carlos Rivera: 16 de enero

Julión Álvarez: 17 de enero

Pancho Barraza: 18 de enero

Maria José: 20 de enero

Matute: 21 de enero

Carin León: 22 y 23 de enero

Emmanuel y Mijares: 24 de enero

Conjunto Primavera 25 de enero

Yuridia: 26 de enero

Juntos: 27 de enero

Christian Nodal: 29 de enero

Alejandro Fernández: 30 y 31 de enero

Banda MS: 1 de febrero

Eden Muñoz: 2 y 3 de febrero

Chuy Lizárraga: 4 de febrero

Los boletos se encuentran disponibles a través de la plataforma de Tickettap.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.