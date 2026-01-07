Caso Jessica Bustos vs. La Cotorrisa: ratifican medidas de protección a la influencer ante amenazas de muerte

GENERANDO AUDIO...

Jessica Bustos continúa proceso contra conductores de La Cotorrisa. Foto: Getty

La influencer Jessica Bustos recibió la ratificación de medidas de protección por amenazas de muerte que ha recibido, luego de que inició un proceso legal contra los conductores del pódcast “La Cotorrisa“, José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, por presunto acoso sexual.

Según el inicio de la denuncia contra los conductores, ellos se burlaron del físico de Jesica Bustos en el episodio 308 de su pódcast. Tras la viralización del contenido en redes sociales, el capítulo fue eliminado.

Scarlett Martínez, abogada de Jessica Bustos, declaró ante medios de comunicación que las acciones para su representada también son en referencia al acoso digital que ha sufrido tras dar a conocer su caso.

“Ha sido víctima del delito de acoso a través de plataformas digitales, aunado, después de que ella realizó su querella ha recibido amenazas e inclusive comunicados por parte de una persona que se hace pasar por representante legal de los imputados”. Scarlett Martínez, abogada

La abogada dijo que hay otros datos de prueba que revelan el daño que hacen los ataques en redes sociales que ha sufrido su representada, incluyendo comentarios sobre su físico y su vida personal.

Defensa de Jessi Bustos alega irregularidades por el caso contra conductores de “La Cotorrisa”

La abogada agregó que también han ocurrido ciertas irregularidades durante el proceso legal, como un peritaje psicológico que al final terminó por ser anulado y sin que les notificaran la razón:

“El día 24 de diciembre hubo audiencia respecto de omisiones que el Ministerio Público tuvo, no nos notificaron. Dentro de esa audiencia se decretó una nulidad respecto de un peritaje que nos servía muchísimo, que es respecto de psicología”. Scarlett Martínez, abogada

La representante legal de Jessica Bustos contó que ese peritaje era importante y estaba relacionado con el daño que la víctima sufrió, ya que el primer peritaje realizado por la Fiscalía no cumplía con los requisitos metodológicos que establece la misma Fiscalía para realizarlo.

Scarlett Martínez también confirmó que tras la omisión, se decidió levantar una queja en Asuntos Internos, en contra de la Fiscalía por ser omisa en algunas cuestiones, ya que el inicio del procedimiento se habría filtrado información respecto de la carpeta de investigación.

¿Qué dice la defensa de los conductores de “La Cotorrisa”?

Damián Said Martínez Juárez, representante de José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, dijo con respecto al primer peritaje que no existía ninguna afectación a la víctima, ni a su dignidad, ni psicomocional:

“El primer dictamen que emite la Fiscalía, la perito, es que no existe ninguna afectación a la supuesta víctima, no hay ninguna afectación a la dignidad ni psicoemocional”. Damián Said Martínez Juárez

El representante de los conductores de “La Cotorrisa“ enfatizó que cuando se trata de un delito acoso entonces debe ser acreditado si efectivamente hubo una afectación en la situación psicoemocional en la víctima, pero reiteró que no hay dictamen que lo valide.

Defensa de los conductores de “La Cotorrisa” también alega irregularidad

Damián Said Martínez Juárez indicó que la defensa de la influencer Jessica Bustos amenazó a la perito con denunciarla:

“Derivado de esta situación, la Ministerio público solicita a un supervisor, a un perito de la Fiscalía, que emita una nueva conclusión”. Damián Said Martínez Juárez

El representante añadió que dicha solicitud habría sido sin que se realizara una nueva entrevista, o una investigación, pero ahora dejando como conclusión que sí hubo afectación a la víctima.

¿En qué va el caso de Jessica Bustos contra los conductores de “La Cotorrisa”?

La abogada Scarlett Martínez indicó que se sigue en el proceso de integración de la carpeta de investigación. De momento, tampoco hay un día o una fecha para llevar a cabo otra.

