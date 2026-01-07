GENERANDO AUDIO...

Fuente: Cuartoscuro

El famoso programa mexicano “El Chavo del 8” ha causado revuelo en redes sociales, pues se filtró un episodio que durante décadas fue considerado perdido y que recientemente volvió a ver la luz gracias a un fanático que se ha dedicado a rescatar material inédito del universo creado por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

El capítulo es conocido como “La vecindad en Cancún” y forma parte del programa “Chespirito”. El material fue compartido el pasado martes 6 de enero en el canal de YouTube VecinoPRVHS, administrado por un coleccionista puertorriqueño que semanas atrás también sorprendió al revelar otro episodio extraviado titulado “Las goteras en casa de Don Ramón”.

De acuerdo con el creador del canal, el episodio fue grabado alrededor de 1980-1983 en las playas de Cancún, Quintana Roo, y proviene de una cinta VHS registrada originalmente en Puerto Rico.

Aunque la calidad del video es limitada debido al paso del tiempo, el responsable del hallazgo destacó que su valor histórico y emocional es incalculable para los seguidores del programa.

¿De qué trata el episodio “La vecindad en Cancún”?

En este capítulo especial, los habitantes de la vecindad viajan a Cancún acompañados de Godínez, el profesor Jirafales, el señor Barriga y el doctor Chapatín. Según el argumento, es el propio profesor Jirafales quien organiza el viaje con la intención de que los niños aprendan sobre el mar y la naturaleza.

Durante su estancia en la playa, los personajes protagonizan una serie de chistes clásicos del programa. Entre ellos, bromas sobre que hay “personas más animales que algunos animales”, que Ñoño pesa tres cuartos del océano, o que todavía no hay tantos animales marinos porque los niños aún no se han metido al agua.

Tras enviar a los niños al recreo, aparece Doña Clotilde, quien sostiene un breve y cómico diálogo con el profesor Jirafales sobre su traje de baño.

Más adelante, Doña Clotilde se reúne con el doctor Chapatín, Doña Nieves y el señor Barriga, quienes creen observar ovnis en el cielo. Sin embargo, al final del episodio se revela que el supuesto fenómeno extraterrestre no era otra cosa que un freezer perteneciente al Chavo del 8, cerrando la historia con el clásico humor del programa.

El redescubrimiento de este episodio ha generado emoción entre los fans, quienes celebran que nuevas piezas del legado de “El Chavo del 8” sigan apareciendo décadas después de su transmisión original.

