César Bono sigue trabajando en teatro. Foto: Cuartoscuro

César Bono sufrió un accidente que le provocó la fractura de dos costillas, sin embargo, pese al dolor, el actor se presentó en la función de la obra “Defendiendo al cavernícola” en el Teatro Libanés, donde partió la rosca de Reyes con sus compañeros de elenco.

En entrevista con medios, el comediante y actor del cine mexicano explicó que se encuentra Tiene problemas de movilidad! César Bono habla de su estado de salud intenso, luego de romperse la sexta y séptima costilla, lesiones que ocurrieron de manera simultánea y que han complicado su movilidad.

El accidente ocurrió el 24 de diciembre de 2025, pero aun así César Bono acudió al teatro y se mostró de buen ánimo durante la convivencia con el elenco, pese a las molestias físicas.

¿Qué le ocurrió a César Bono?

El actor detalló que ha podido sobrellevar el dolor con el uso de una faja y atención médica especializada, además acudió al evento acompañado de un paramédico, como medida preventiva.

César Bono, quien participa en la serie “Vecinos”, explicó a TV Notas que la lesión fue consecuencia de una caída en el baño de su casa, donde el piso de granito provocó el impacto. El actor relató que el golpe fue fuerte y que, debido a la zona afectada, no puede ser enyesado.

Asimismo, señaló que incluso levantar el brazo le provoca molestias, por lo que debe mantener cuidados constantes mientras continúa con su actividad profesional.

¿Cuántos años lleva César Bono en “Defendiendo al cavernícola”?

A sus 75 años, César Bono suma 24 años como protagonista de la obra “Defendiendo al cavernícola”, uno de los monólogos más longevos del teatro en México. El pasado octubre de 2025, el actor celebró el aniversario número 24 de la puesta en escena.

Durante esa fecha se alcanzaron 5 mil 100 representaciones, cifra que consolida a la obra como una de las más exitosas en la carrera del actor, quien se mantiene activo tras más de 50 años de trayectoria artística.

