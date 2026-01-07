Muere Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

GENERANDO AUDIO...

La banda lamentó el fallecimiento. Foto: IA

Gerson Leos, tecladista e integrante de Banda MS, murió recientemente. La noticia fue dada a conocer por el propio grupo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde expresaron su tristeza por la pérdida de su compañero.

“Hoy despedimos a Gerson con profunda tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron”, escribió la banda, acompañando el mensaje con palabras de apoyo dirigidas a la familia y amigos del músico.

“Su recuerdo vivirá para siempre en su música y en cada persona que tuvo la oportunidad de coincidir con él” Banda MS

¿De qué murió Gerson Leos, integrante de Banda MS?

Hasta el momento, Banda MS no ha confirmado oficialmente la causa de la muerte de Gerson Leos. Sin embargo, diversos medios locales han difundido una versión preliminar de los hechos. De acuerdo con la prensa local, el músico se encontraba participando en un partido de béisbol en un campo de Mazatlán, Sinaloa, cuando se desvaneció.

Según los testimonios citados, Gerson Leos se desplomó de manera repentina frente a jugadores y asistentes al encuentro deportivo. Ante ello, los presentes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia y se intentaron maniobras de reanimación, pero al llegar los paramédicos se confirmó que el músico ya no contaba con signos vitales.

La versión apunta a que habría sufrido un infarto fulminante, aunque esta información no ha sido corroborada ni desmentida por la agrupación ni por sus representantes.

¿Quién era Gerson Leos?

Gerson Leos era el tecladista de la Banda MS con 36 años; en redes sociales solía compartir momentos de su vida profesional junto a la agrupación, así como imágenes de conciertos y giras.

En su última publicación, el pianista compartió un breve video mostrando alimentos preparados, acompañado del mensaje: “Todos los pescados que hemos sacado ayer los preparamos”.

