¿Cómo es moverse en la música independiente? Sierra Sonora contesta: “hay que apostar por lo digital”

Sierra Sonora, grupo de rock independiente. Foto: cortesía

La música independiente tiene entre sus representantes de mayor valía a Sierra Sonora, banda que se mueve entre los acordes del rock, sin dejar de lado otros géneros musicales.

El grupo, comandado por Mauricio Tinajero, quien es bajista y José Salvador, quien se desenvuelve como vocalista, compositor y productor, acaba de lanzar su sencillo “Qué más da”, canción que transporta a sus oyentes a la época dorada de la música latinoamericana de los años 70, aderezada con una letra que refleja las complejidades del amor y desamor.

Uno TV platica con el dúo sobre su camino en la música, la independencia y los sencillos como nueva forma de distribución musical en tiempos en los que las plataformas musicales dominan la industria.

El sencillo “Qué más da” sucede a “La Espina“, canción que fue lanzada en noviembre con motivo del Día de los Muertos y la cual fue grabada con colaboraciones de músicos de Argentina y Brasil.

La historia de Sierra Sonora

Al hablar sobre su banda, José cuenta que tiene una amistad longeva con Mauricio, la cual data de más de 20 años. Ambos trabajaban en proyectos alternos, pero hace cuatro años decidieron sacar en conjunto el sencillo “Acuérdate”, el cual tuvo una muy buena aceptación entre el público.

“En nuestra historia como músicos hemos pasado de todo, desde agarrar una Van vieja para subir la batería y dar vueltas en donde te dejaran tocar – ya fuera arriba del cerro o en un bar – vender boletos, etcétera. Yo tuve la oportunidad de trabajar en radio hace algunos años y en ese tiempo, junto con algunas bandas, tuvimos mucho apoyo de algunos medios que en ese momento eran muy fuertes en la escena independiente. Llegamos a tocar en varios lugares interesantes como el Pasagüero, Rockotitlán y hasta El Chopo”.

José Salvador / Vocalista de Sierra Sonora.

Sobre su futuro inmediato, Mauricio señala que se dedicarán a sacar sencillos: “No sacamos discos, ni EPs, en este momento”.

Al ser cuestionado sobre la importancia de los sencillos en tiempos digitales, Mauricio asegura que, en su caso, trabajar bajo este esquema les ayuda a darle más calidad a sus canciones.

“Sacar sencillos nos ayuda mucho a trabajar cada rola como nosotros queremos. Le damos más tiempo a la composición, a la producción… La tirada es, justo iniciando el 2025, empezar a tocar, lanzarnos a giras, pero en conciertos bien pensados. Sierra Sonora está en un punto en el que ofrece lo mejor en música y la experiencia en vivo”.

Mauricio Tinajero / Bajista de Sierra Sonora.

Música independiente en tiempos digitales

Al hablar sobre su camino en la independencia y sus miras a futuro como banda, José enfatiza que en estos tiempos el camino de difusión de obras musicales es un poco más fácil, ya que, a su parecer, con la digitalización, la música se ha democratizado, lo cual deriva en una mayor apertura.

“Hay muchos ejemplos de bandas que han logrado hacer cosas buenísimas trabajando de manera independiente…. Hace algunos años, cuando nosotros ya tocábamos, había una banda que en su momento se llamaba ‘The Stupids Rocanrol’, con quienes nos encontrábamos cada semana o cada quince días. El guitarrista de esa banda era Daniel León, fundador de Odisseo, quien hoy es un ‘monstruo’ que toca, por ejemplo, en el Auditorio Nacional. Ellos mismos nos lo han dicho: estuvieron en una disquera dos años, enlatados, no pasó absolutamente nada. Cuando ellos se liberan y empiezan con su camino independiente, es cuando comienzan a tener este crecimiento tan importante”.

José Salvador / Vocalista de Sierra Sonora.

El también productor pone como ejemplo de la independencia y la digitalización, como posibles fórmulas para lograr el éxito musical, a Siddartha, quien tras formar parte de Zoé decidió aventurarse en su carrera como solista.

“Hoy en día creo que Siddartha y Zoé están, al menos a nivel de convocatoria, iguales, acaba de hacer un Foro Sol, y todo esto es a través del mundo digital… Me parece que por ahí es por donde tenemos que ir. Si bien no hay una fórmula mágica, lo cual sería ideal, creo que hay pistas de por dónde podemos ir y lo más importante es enfocarnos en la calidad de lo que hacemos”.

José Salvador / vocalista de Sierra Sonora.

Por su parte, Mauricio considera que para lograr trascender en el mundo de las rimas y los acordes, los grupos tienen que reinventarse constantemente, además de “machetearle” para no quedarse estancados: “yo le aplaudo a bandas que se reinventan, que a lo mejor empiezan tocando metal y cambian su musicalidad, cambian su género, y le machetean hasta llegar arriba”, abunda.

Por el momento, los músicos señalan que apuntan, además de participar en uno que otro festival, a tocar en foros pequeños pero con gran audio e iluminación.

“Ahí nos toca también pasar de la parte de músicos a la de producción, como independientes, trabajar en qué se necesita, cuáles son los costos, cómo lo podemos hacer y el llamado a la gente, que me parece va a ser uno de los retos principales, al no ser tan conocidos”.

José Salvador / vocalista de Sierra Sonora.

¿Qué es la música?

Finalmente, al ser cuestionados sobre el significado de la música y lo que esperan al dedicarse a este arte, Mauricio no duda en contestar que su objetivo es vivir de ello.

“Recuerdo cuando tenía 18 años, estaba en un festival en Acapulco, en el cual iba a tocar Resorte y Molotov y recuerdo mucho que estaba con mis primos, somos varios los que nos dedicamos a esto de la música, y todos empezaron a decir ‘hay que tocar, hay que hacer un grupo’ y todos empezaron a escoger sus instrumentos, al final me quedé con lo que quedaba, que era el bajo”.

Mauricio Tinajero / Bajista

Mauricio confiesa que la música, al final del día, le ayuda a expresar lo que lleva dentro, además de que ha ido descubriendo géneros distintos de todo un abanico de rimas y acordes, lo que ha hecho que su panorama se amplíe y su pasión aumente.

“Vivir de la música sería mi meta, vivir de mi música, porque hay gente que sí vive de la música, pero hace covers o toca para alguien más. Mi sueño es que todo lo que haga, o lo que componga en la música, pueda retribuirme y obviamente que ayude a expresar lo que yo traigo dentro y que la gente lo reconozca. Dedicarme solo a eso, sin estar pensando, por ejemplo, en otro trabajo”.

Mauricio Tinajero / Bajista de Sierra Sonora.

Por su parte, José señala que a él la música le da estabilidad y paz mental.

“Siempre me sentí muy excluido a nivel social, desde niño fui solitario, siempre en un rincón, no me sentía parte de y encontré, de entrada, un refugio en la música. Te estoy hablando de un niño que se encerraba en su cuarto a escuchar a The Doors seis horas diarias los siete días de la semana”.

José Salvador / Vocalista de Sierra Sonora.

Al hablar sobre su sueño aún no cumplido, José es claro al decir que desea grabar en donde sus héroes musicales lo hicieron: “Como fan de los equipos de música, mi meta sería grabar en un estudio de Abbey Road o en California, donde grabaron The Doors… Estar ahí, donde grabó incluso Frank Sinatra, usar algunos de esos micrófonos me haría muy feliz y estaría soñado”, afirma.

“La música siempre ha estado muy presente en mi vida. Yo me fui dando cuenta a lo largo del tiempo que en realidad esa tendencia, ya sea escucharla o tocarla, era para desconectarme de todo, olvidarme incluso de quién soy, cómo me llamó y estar en un estado de paz y tranquilidad”, finaliza diciendo José.