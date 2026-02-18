Confirma forense que Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió por sobredosis accidental de cocaína

GENERANDO AUDIO...

Al momento, no hay una causa oficial de su muerte. Foto: Getty Images

La Oficina del Médico Forense de San Francisco confirmó que Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, falleció por los efectos tóxicos de la cocaína. Las autoridades clasificaron el deceso como accidental.

Victoria, de 34 años, fue hallada sin vida la madrugada del 1 de enero de 2026 en el hotel Fairmont San Francisco. De acuerdo con reportes de emergencia, el incidente fue atendido alrededor de las 2:52 horas, luego de que se solicitara asistencia médica por una posible sobredosis. Paramédicos intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta en el lugar.

Más de un mes después del fallecimiento, los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos confirmaron que se trató de una sobredosis accidental de cocaína.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria Jones tuvo participaciones en producciones como Men in Black II, donde compartió créditos con su padre, así como en la serie One Tree Hill y en la película Los tres entierros de Melquiades Estrada, dirigida por el propio Jones.

En años recientes, había enfrentado problemas relacionados con el consumo de sustancias, así como asuntos legales. En 2023, su padre solicitó una tutela temporal mientras ella permanecía internada en un centro psiquiátrico; dicha tutela fue retirada meses después.

Tras el fallecimiento, la familia agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto a su privacidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.