Arrestan al actor Shia LaBeouf tras protagonizar pelea; lo revisan paramédicos: videos

Videos del momento circulan en redes. Foto: AFP/Archivo

El actor Shia LaBeouf fue arrestado luego de una pelea durante la celebración de Mardi Gras, en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Medios como TMZ reportan que el protagonista de “Transformers” se vio involucrado en un altercado en el Barrio Francés, poco después de la medianoche de este martes.

Cabe mencionar que en redes sociales circulan grabaciones que muestran al actor bailando y celebrando en las calles de la ciudad, donde se encontraría desde el jueves pasado. Registros judiciales citados por el medio señalan que enfrenta dos cargos de agresión simple.

¿Qué se sabe del arresto de Shia LaBeouf?

Según los reportes, los hechos ocurrieron frente a un bar, donde presuntamente se desató una pelea.

Algunos testigos indicaron que, antes del enfrentamiento, Shia habría sido escoltado fuera del establecimiento por personal del lugar, por presunta conducta inapropiada. Minutos después, el altercado continuó en la vía pública.

En redes fue compartido un video que muestra a LaBeouf, sin camisa, forcejeando con varias personas, supuestamente antes de la llegada de la policía.

Intervención médica tras la pelea

Tras el incidente, paramédicos acudieron al lugar para valorar al actor. En más clips compartidos se ve al histrión conversando con personal de emergencias mientras recibe atención médica.

Aunque las imágenes no sugieren lesiones graves, otro fotógrafo citado por TMZ aseguró que, posteriormente, fue trasladado a una ambulancia con las luces encendidas. Después de ser atendido, habría sido arrestado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado de salud de Shia LaBeouf ni sobre las circunstancias exactas que detonaron la pelea.

De acuerdo con información difundida por Page Six, el actor permanecería bajo custodia y comparecería ante un juez a las 15:00 horas, tiempo local.

Shia LaBeouf y la polémica

Este nuevo episodio revive viejos capítulos en la vida pública del actor, quien en años anteriores ha hablado abiertamente de sus problemas de adicción y salud mental.

Uno de los incidentes más conocidos ocurrió en 2017, cuando fue arrestado en Savannah, Georgia, por intoxicación pública y alteración del orden público. Tras ese episodio, ingresó en rehabilitación por orden judicial.

Desde entonces, LaBeouf ha mencionado que su lucha contra el abuso de sustancias se relaciona con traumas personales no resueltos, además de referirse en diversas ocasiones a procesos terapéuticos y programas de recuperación.

