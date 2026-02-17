Crítica, humor y reflexión se conjugan en “Meet the Barbarians”

GENERANDO AUDIO...

Julie Delpy dirige y protagoniza “Meet the Barbarians” | Imagen: Cortesía

El tema de los refugiados en Europa es un tema delicado, pero para Julie Delpy, actriz y directora francoestadounidense de la cinta “Meet the Barbarians“, se puede abordar desde la comedia para generar empatía.

“Ser testigo en Europa, durante la crisis de refugiados, del sufrimiento de tanta gente que abandona un país en guerra y busca apoyo y seguridad en otros lugares, fue algo que me conmovió y quise abordarlo como una comedia para que la gente entendiera que necesitamos nuestra empatía”, explicó en entrevista con Unotv.com.

“Meet the Barbarians”, una comedia respetuosa de un tema delicado

“Meet de Barbarians”, cinta que ya se puede ver vía streaming, retrata la vida de una familia siria que llega a un pueblo de Francia, situación que genera varios conflictos entre sus habitantes.

Además, destacó que, al ser un tema delicado, no quiso hacerla de manera seria, porque no quería que fuera una película que les diera una lección, sino que a través de la comedia el mensaje le pudo llegar a más personas.

“Para mí fue muy interesante llegar a la gente con un tema serio a través del filtro de la comedia”. Julie Delpy

Al ser cuestionada sobre si hizo esta película basada en alguna experiencia personal, la directora dijo que no, pero conforme se fue realizando se volvió personal por las historias de los refugiados, situación que la conmovió.

Julie Delpy habla de su película

En cuanto a que, si su película era para cambiar la perspectiva de las personas sobre los refugiados, la también protagonista de “Before sunrise” aseguró que en los niños sí generó un cambio cuando se proyectó la película en Francia.

“Creo que los adultos captan ese humor cínico, mientras que los niños, en primera instancia, se mostraron más comprensivos con la lucha de esta familia y el sentimiento de rechazo en este pueblo. Lo sintieron profundamente. Algunos incluso me llamaron después y me dijeron que querían ayudar”, recordó.

Julie Delpy cree que el tema es universal y puede resonar en países como México, debido a que pueden identificarse con la familia de refugiados o siendo migrantes.

“Creo que la película no trata solo sobre Francia, aunque esté ambientada ahí, es un problema en todas partes. Nuestra capacidad de acoger, rechazar, sentir empatía o no, está presente en todas partes”, finalizó.

Sinopsis de “Meet the Barbarians”

“Meet the Barbarians” se desarrolla en el tranquilo pueblo bretón de Paimpont ha decidido por unanimidad acoger refugiados ucranianos a cambio de subvenciones del gobierno.

Sin embargo, en lugar de ucranianos, ven llegar migrantes sirios, lo que desencadena reacciones que oscilan entre la hospitalidad forzada y el rechazo, revelando los prejuicios de una comunidad que se considera ejemplar.

