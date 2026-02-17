México tendrá más Pulp: la banda anuncia concierto y gira en Latinoamérica

GENERANDO AUDIO...

El grupo se presentará tras el lanzamiento de su álbum “More”. Foto: AFP/Archivo

¡Pulp regresará a México! La icónica banda del britpop anunció un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como parte de su nueva gira por Latinoamérica.

Jarvis Cocker y compañía volverán a la capital del país dentro del tour “Tú mereces más Pulp!”, recorrido que también contempla presentaciones en Argentina, Colombia y Chile.

¿Cuándo será el concierto de Pulp en México?

La cita con el público mexicano será el 2 de junio de 2026 en el Palacio de los Deportes, fecha que marcará el arranque de la serie de conciertos de la banda en la región.

Hasta ahora, el cierre del tour “Tú mereces más Pulp!” se encuentra programado para el viernes 12 de junio en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

En México, la venta general de boletos iniciará el 20 de febrero de 2026, de acuerdo con lo informado por la promotora del evento.

No obstante, la agrupación anunció en redes sociales una “preventa del artista” para este 17 de febrero, lo que permitirá a los seguidores acceder anticipadamente a las entradas.

En el caso de la presentación en México, el rango de precios, dependiendo de la zona, oscila entre mil 215 pesos y 5 mil 868 pesos.

“More”: el regreso discográfico tras 24 años

El retorno de Pulp a los escenarios llega acompañado de un momento significativo en su historia musical. El grupo lanzó “More” el 6 de junio de 2025, su octavo álbum de estudio y el primero en 24 años.

Según la información difundida, Jarvis Cocker, cantante y líder de la agrupación, adoptó un enfoque creativo más emocional e instintivo, dejando atrás la escritura basada en conceptos abstractos.

La creación del disco estuvo marcada por eventos personales relevantes, entre ellos el fallecimiento de la madre del cantante y la muerte del bajista Steve Mackey.

Para este material, la banda colaboró con el productor James Ford, lo que derivó en un proceso de grabación descrito como más ágil y directo en comparación con etapas anteriores.

