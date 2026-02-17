Más de 80 cineastas y actores cuestionan al festival de cine Berlinale por ignorar el conflicto en Gaza

GENERANDO AUDIO...

Actores y cineastas buscan visibilizar el conflicto en Gaza. Foto: AFP

El festival de cine de Berlín, la Berlinale, se encuentra en la polémica, debido a una carta firmada por más de 80 personalidades del cine internacional que condenan el silencio institucional del festival respecto a la situación en Gaza.

Entre los firmantes se encuentran actores como Javier Bardem y Tilda Swinton, así como directores reconocidos a nivel internacional, quienes denunciaron la postura del festival frente al conflicto.

Carta abierta cuestiona postura de la Berlinale sobre Gaza

De acuerdo con la carta, a la que tuvo acceso la agencia AFP, los firmantes expresaron estar “consternados por el silencio institucional de la Berlinale” sobre Gaza.

La declaración surge después de que el presidente del jurado del festival, el cineasta alemán Wim Wenders, respondiera a una pregunta sobre el conflicto llamando a “mantenerse al margen de la política”.

En la misiva, los firmantes manifestaron su desacuerdo con esa postura y señalaron que el cine y la política no pueden separarse. También suscribieron el documento directores como Fernando Meirelles, Mike Leigh y Adam McKay.

El texto señala que, así como el festival se ha pronunciado en el pasado sobre situaciones en Irán y Ucrania, debería asumir una postura clara respecto a Gaza.

Conflicto en Gaza genera reacciones en la Berlinale y la industria del cine

La guerra en Gaza comenzó tras el ataque del movimiento palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que dejó mil 221 personas muertas.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar en la Franja de Gaza. De acuerdo con las autoridades de salud del territorio gobernado por Hamás, el saldo supera los 70 mil muertos.

Los firmantes de la carta también señalaron que buscan visibilizar lo que consideran el papel del Estado alemán en el conflicto, más allá de la postura oficial de la Berlinale.

La declaración se suma a las reacciones dentro del sector cultural internacional en torno al conflicto en Medio Oriente y el posicionamiento de instituciones como la Berlinale frente a temas políticos.

