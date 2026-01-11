Confirman fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez en desplome de avioneta que dejó 6 muertos en Boyacá

GENERANDO AUDIO...

Seis personas fallecieron el sábado, incluido el popular cantante de rancheras Yeison Jiménez, cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló poco después de despegar en el centro de Colombia, informaron las autoridades.

“No hay sobrevivientes” del accidente, dijo el coronel Álvaro Bello de la dirección de Aeronáutica Civil colombiana a la cadena Caracol Radio.

Una de las víctimas es el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, confirmaron las autoridades. El intérprete de rancheras y corridos de influencia mexicana era muy popular en Colombia y algunas de sus canciones como “Aventurero” o “Guaro” acumulan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

“Yeison Jiménez fue más que un cantante: fue la voz de una generación que encontró en sus canciones un refugio, una confesión y una fuerza para seguir adelante. Su historia de vida, marcada por la perseverancia, el trabajo incansable y la fidelidad a sus raíces, lo convirtió en un símbolo de superación y autenticidad dentro de la música regional colombiana”

YJ Company

La avioneta privada despegó del aeródromo de Paipa, un municipio de unos 30 mil habitantes en el departamento de Boyacá, y tenía como destino la ciudad de Medellín (noroeste).

Mientras que la compañía del músico acotó que Jiménez se dirigía Antioquía, donde realizaría una presentación musical en la localidad de Marinilla, identificando a cuatro de las víctimas, aparte del piloto Fernando Torres, como integrantes de su equipo de trabajo y amigos:

Jefferson Osorio

Óscar Marín

Juan Manuel Rodríguez

Waisman Mora

El Ministerio de Transporte indicó en un comunicado que la muerte del cantante y otros cinco ocupantes, incluido el piloto, se dio en las inmediaciones del aeródromo.

Un video que circuló en redes sociales muestra el despegue de la aeronave, que no pudo elevarse y se precipitó a gran velocidad fuera de la pista. La avioneta chocó en un bosque aledaño y quedó incinerada, según se vio en otro video.

Nacido en el pequeño municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas (noroeste), Jiménez tuvo una carrera meteórica en la industria del espectáculo y en 2021 firmó un contrato con una disquera asociada a Universal Music. Ese año fue jurado del popular reality musical “Yo Me Llamo”, de Caracol Televisión. Su último sencillo, “Pedazos”, fue lanzado hace cuatro meses.

