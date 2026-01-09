Christina Aguilera vuelve a México después de 7 años: todo lo que sabemos sobre su concierto

GENERANDO AUDIO...

Un ícono de los 2000 regresa a México. Foto: Gettyimages

Christina Aguilera regresa a México este 2026 y lo hace en un concierto en solitario que promete saldar una deuda pendiente con sus fans. Aunque la cantante estadounidense se presentó recientemente en el Tecate Emblema 2024, su participación dejó con ganas de más, ya que no se trató de un show completo.

La intérprete de “Beautiful”, “Genie in a Bottle” y “Fighter” volverá a pisar suelo mexicano tras siete años de ausencia en un concierto propio, luego de su última presentación en 2019, en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo vendrá Christina Aguilera a México?

A través de redes sociales, tanto la cantante como la cuenta oficial de OCESA, dieron a conocer que la intérprete de “Pero me acuerdo de ti” se presentará el próximo martes 17 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes.

La preventa de boletos para los tarjetahabientes Banamex se realizará el 15 de enero, mientras que la venta general será al día siguiente, es decir, el 16 de enero. Ambas serán a través de Ticketmaster.

El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores y fans, quienes desde hace tiempo pedían una presentación más extensa para disfrutar de su voz y de un repertorio que abarca varias etapas de su carrera.

¿Quién es Christina Aguilera?

Christina Aguilera es una cantante, compositora, actriz y productora estadounidense, considerada una de las voces más potentes e influyentes del pop de los 2000. Nació el 18 de diciembre de 1980 en Staten Island, Nueva York, y alcanzó la fama internacional a finales de los años noventa tras el lanzamiento de su álbum debut homónimo, que incluyó el éxito “Genie in a Bottle”.

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por su amplio rango vocal, su capacidad para interpretar distintos géneros (pop, R&B, soul, jazz y música latina). Álbumes como “Stripped” (2002), “Back to Basics” (2006) y “Bionic” (2010) marcaron momentos clave de su evolución musical y la consolidaron como una artista versátil y provocadora.

Christina Aguilera ha ganado múltiples premios internacionales, entre ellos varios premios Grammy, y ha vendido millones de discos en todo el mundo. Además, incursionó en el cine con la película “Burlesque” y fue coach en el programa “The Voice”, donde también destacó como mentora de nuevos talentos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.