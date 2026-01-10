Previo a los Globos de Oro 2026, las estrellas se reúnen: Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Adéla y más

GENERANDO AUDIO...

Previo a los Globos de Oro 2026. Foto: Getty

La revista Variety realizó un evento previo a los Globos de Oro 2026, con varias personalidades, como Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Adéla, Ethan Hawke y Adam Sandler, entre otros más.

Este evento se llevó a cabo el pasado viernes en el Polo Lounge de The Beverly Hills Hotel, recinto en Estados Unidos que suele acoger cada año los premios.

Celebridades en evento de Variety

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney, actriz estadounidense de 28 años, acudió con un vestido negro corto, el cual tenía como característica solo una manga para sostenerse en un hombro. Una zapataillas y medias negras complementaron su look.

Foto: Getty

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson “La roca”, actor estadounidense de 53 años, lució un atuendo más sobrio, con una chaqueta y pantalón en color negro y una camisa celeste para contrastar.

Foto: Getty

Adéla

La cantante, compositora y bailarina eslovaca de 22 años portó una especie de pantalón que se difuminaba con una sexy prenda de lencería que le cubría de la cintura hacia el pecho.

Foto: Getty

Lili Reinhart

La actriz y productora estadounidense de 29 años utilizó un sexy vestido negro, con una abertura en la pierna izquierda. La prenda le dejaba al descubierto sus hombros y parte de la espalda.

Foto: Getty

Ethan Hawke

El actor, director de cine, escritor y guionista estadounidense de 55 años llegó con un atuendo todo en verde. Unas gafas para Sol y una gorra fueron los complementos de su look.

Foto: Getty

Adam Sandler

El actor, escritor, cantante y productor estadounidense de 59 años llegó con un traje morado, combinado con una camisa floral, todo muy del estilo del comediante.

Foto: Getty

¿Cuándo y a qué hora son los Globos de Oro 2026?

Los premios Globo de Oro 2026 se llevarán a cabo el próximo domingo 11 de enero, a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y se estima que será transmitida a través de HBO Max.

Esta será la edición número 83 de la gala y los nominados están repartido dentro de 28 categorías. Todas estas luminarias se reunirán en Los Ángeles, Estados Unidos, para tratar de conquistar el galardón, el cual también sirve de antesala rumbo a los premios Oscar 2026.

La comediante Nikki Glaser encabeza la lista de presentadores y además repetirá como conductora para este evento.

