Fallece Bob Weir, guitarrista fundador de Grateful Dead, por problemas pulmonares, informó la familia

Foto: AFP

El guitarrista estadounidense Bob Weir, uno de los fundadores de la banda de rock psicodélico Grateful Dead, falleció a sus 78 años, anunció su familia este sábado.

Nacida en los años sesenta, Grateful Dead es uno de los grupos más emblemáticos de la contracultura que se destacó por incorporar en su música elementos de blues, country y jazz.

“Falleció apaciblemente, rodeado de sus seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacerlo. Lamentablemente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”, indicó la familia en un comunicado publicado en su página web personal y su cuenta de Instagram.

No se precisó el lugar ni la fecha de su muerte.

Su cáncer había sido diagnosticado en julio pasado y pese al tratamiento, Weir celebró el mes siguiente sus 60 años de carrera durante tres conciertos consecutivos en su ciudad natal de San Francisco, indicó el comunicado.

“Durante más de sesenta años, Bobby recorrió las carreteras. Guitarrista, cantante, narrador y miembro fundador de Grateful Dead, Bobby permanecerá para siempre como una figura icónica cuyo talento artístico único revolucionó la música estadounidense”, dijo su familia.

El cantante histórico de la banda, Jerry Garcia, falleció tras un concierto en 1995. Los músicos del grupo que aún siguen vivos realizaron en 2015 una gira de despedida antes de anunciar, pocas semanas después, su regreso bajo el nombre “Dead and Company”.

