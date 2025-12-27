Concluye prueba piloto para repartidores y conductores en México

GENERANDO AUDIO...

Concluye prueba piloto para repartidores y conductores. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer los porcentajes de exclusión que se aplicarán para el cálculo de los ingresos de repartidores y conductores que trabajan mediante plataformas digitales, con lo que concluye la etapa de prueba piloto implementada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Estos porcentajes corresponden a los costos operativos que enfrentan las personas trabajadoras y serán considerados a partir del 1 de enero, cuando entren en vigor los nuevos lineamientos para el cálculo de ingresos y aportaciones.

De acuerdo con lo publicado el Diario Oficial de la Federación (DOF), los porcentajes de exclusión serán distintos según el medio de transporte utilizado para prestar el servicio.

¿Cuáles son los porcentajes de exclusión para repartidores y conductores?

Los porcentajes establecidos por la Secretaría del Trabajo son los siguientes:

Automóviles: 48 % de exclusión por costos operativos

48 % de exclusión por costos operativos Motocicletas: 32 % de exclusión

32 % de exclusión Bicicletas: 3 % de exclusión

Estos porcentajes buscan descontar del ingreso bruto los gastos asociados a la operación, como mantenimiento, combustible y otros insumos necesarios para la prestación del servicio.

Rechazo de colectivos de repartidores y conductores

Diversos colectivos de repartidores y conductores manifestaron su oposición a la aplicación de estos porcentajes. La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación señaló que los llamados porcentajes de exclusión representan un obstáculo para el acceso efectivo a derechos laborales, particularmente en lo relacionado con la seguridad social.

El colectivo advirtió que estos criterios no sólo presentan inconsistencias técnicas, sino que podrían afectar el cálculo real de los ingresos de quienes dependen de las plataformas digitales como principal fuente de sustento.

Las organizaciones recordaron que, durante más de seis meses, repartidores y conductores han señalado una disminución de ingresos, así como una reducción en pedidos y traslados, situación que consideran relevante ante la implementación de los nuevos lineamientos.

Aplicación de los nuevos criterios a partir de enero

Con la publicación oficial de los porcentajes, se da por concluida la prueba piloto realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A partir de enero, los ingresos de repartidores y conductores serán calculados bajo este esquema, lo que marcará una nueva etapa en la regulación del trabajo en plataformas digitales en México.

Las autoridades no han informado si estos porcentajes podrán ser revisados o modificados en el corto plazo, mientras continúan los posicionamientos de los distintos sectores involucrados.

