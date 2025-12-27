Jesús “N”, excolaborador de Genaro García Luna, detenido por la FGR en Morelos

GENERANDO AUDIO...

FGR detiene a Jesús “N”, ligado con Genaro García Luna. Foto: FGR

Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que detuvo a Jesús “N”, excolaborador de Genaro García Luna. Elementos federales cumplimentaron la orden de aprehensión en Cuernavaca, Morelos. De igual manera, las autoridades trasladaron al detenido al CEFERESO número 1, en Almoloya de Juárez, donde un juez encabezará la audiencia inicial.

La Fiscalía acusa a Jesús “N” por su probable participación en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Según señalan las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Jesús “N” simuló contratos de adquisición de servicios entre 2013 y 2015 para saquear recursos de la administración pública federal. Asimismo, la dependencia mencionó que el excolaborador canalizó dichos recursos a empresas que Genaro García Luna aparentemente controlaba.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR detuvieron a dicha persona en Cuernavaca, Morelos. En esta acción, la AIC coordinó esfuerzos con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.