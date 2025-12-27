Aunque la desocupación es de 2.7%, México acumula pérdida de empleadores

GENERANDO AUDIO...

México ha perdido más de 27 mil empleadores en un año. Foto: Cuartoscuro

Mientras el Gobierno federal destaca una tasa de desocupación de 2.7%, una de las más bajas en años recientes, y del mundo, otros indicadores del mercado laboral muestran señales de debilidad. En particular, la disminución de empleadores registrados ante el IMSS durante 2025 plantea un contraste con el discurso de estabilidad en el empleo formal.

Datos compilados por TResearch, con base en cifras del IMSS, advierten una pérdida sostenida de patrones afiliados y una desaceleración en la generación de nuevas plazas formales a lo largo del año.

Caen los patrones afiliados al IMSS en noviembre de 2025

De acuerdo con el apartado de variación mensual de patrones afiliados, aunque el número de empleadores se mantuvo relativamente estable entre agosto, septiembre y octubre, en noviembre de 2025 se registró una caída significativa.

En ese mes, 3 mil 289 patrones dejaron de estar afiliados al IMSS, al pasar de 1 millón 39 mil 408 en octubre a 1 millón 36 mil 119 en noviembre, confirmando un cierre de año con menor base de empleadores.

Este retroceso ocurrió después de un leve repunte observado en octubre, lo que refuerza la señal de debilidad en el mercado laboral formal durante 2025.

En un año se perdieron más de 27 mil empleadores

El ajuste no es solo mensual. En la comparación anual, los datos muestran que en 12 meses se perdieron 27 mil 209 patrones.

En octubre de 2024 se contabilizaban 1 millón 64 mil 28 empleadores, mientras que para noviembre de 2025 la cifra descendió a 1 millón 36 mil 119, reflejando una contracción sostenida en la base patronal del país.

Los empleadores registrados ante el IMSS incluyen desde grandes industrias, hasta micro, pequeñas y medianas empresas, así como personas físicas que contratan servicios domésticos y trabajadores de plataformas digitales, por lo que la disminución impacta distintos niveles de la economía.

Ligero repunte en la desocupación coincide con la pérdida de empleadores

La caída en el número de patrones coincide con un ligero aumento en la tasa de desocupación hacia el cierre del año.

En octubre de 2025, la desocupación se ubicaba en 2.6%, mientras que en noviembre aumentó a 2.7%, lo que representa un retroceso de 0.1 puntos porcentuales, en un contexto de menor generación de empleo formal.

Aunque la variación es marginal, ocurre en paralelo con la reducción de empleadores, lo que refuerza la lectura de un mercado laboral con señales mixtas.

¿Por qué la desocupación se mantiene baja pese a la pérdida de empleadores?

Uno de los factores que ayuda a explicar la persistencia de bajas tasas de desocupación, incluso con la caída de patrones, es la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y choferes, al esquema del IMSS durante 2025.

Además, las cifras oficiales muestran una estabilidad relativa en el indicador:

En junio , la tasa de desocupación fue de 2.7% , sin cambios respecto a mayo.

, la tasa de desocupación fue de , sin cambios respecto a mayo. En julio, aumentó ligeramente a 2.8%, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

No obstante, junto a estos datos, la persistencia de la informalidad sigue siendo uno de los elementos que influyen en la lectura general del mercado laboral mexicano.

Este contraste entre una tasa de desocupación baja y la reducción sostenida de empleadores formales refuerza la lectura de un mercado laboral con señales mixtas, donde la estabilidad en el indicador oficial convive con una menor capacidad de generación y sostenimiento de empleo formal en México.

