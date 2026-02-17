¡Golpazo! Aldo de Nigris cae de carro alegórico en el Carnaval de Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Sin ningún aviso Aldo de Nigris sufrió una aparatosa caída. Foto: Cuartoscuro

El influencer Aldo de Nigris protagonizó un inesperado accidente cuando cayó de un carro alegórico en el Carnaval de Mazatlán, en Sinaloa.

Aunque el hecho ocurrió el pasado fin de semana, en las últimas horas el video que muestra la caída del influencer se ha viralizado en redes sociales.

Video: Aldo de Nigris cae de carro alegórico en el Carnaval de Mazatlán

El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de febrero, cuando el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, se encontraba como invitado en uno de los carros del desfile. De acuerdo con el video del momento, Aldo de Nigris se encontraba vestido de blanco y animando a los asistentes, cuando al encontrarse cerca del barandal de seguridad perdió estabilidad y terminó cayendo hacia atrás dentro de la misma estructura.

La caída, habría sido desde aproximadamente un metro de altura, según usuarios que estuvieron en el momento del incidente

Algunos clips muestran que el impacto fue principalmente en la espalda, aunque también se aprecia que la cabeza del familiar de Poncho de Nigris, estuvo cerca de golpear la superficie del vehículo.

Posteriormente, tras permanecer unos segundos en el suelo y mostrar gestos de molestia física, el influencer rápidamente se reincorporó y levantó ambos pulgares y sonrió para tranquilizar al público.

Cabe destacar, que hasta el momento, Aldo de Nigris no se ha pronunciado respecto a su caída en el Carnaval de Mazatlán; asimismo, se desconoce si el golpe le causó alguna lesión o daño físico; pues tampoco el show emitió alguna declaración por el hecho.

