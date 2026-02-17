Muere Billy Steinberg, autor de “Like a Virgin” de Madonna, a los 75 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue Billy Steinberg, autor de “Like a virgin”? | Foto: AFP

Billy Steinberg, cantautor estadounidense, falleció este lunes 16 de febrero a los 75 años en California, Estados Unidos (EE.UU.), según confirmó su abogada a la revista Variety. Cabe destacar que el compositor fue el reponsable de éxitos mundiales como “Like a Virgin” de Madonna.

El artista también escribió “True colors” de Cindy Lauper, “So Emotional” de Whitney Houston y “I’ll stand by you” de Pretenders, junto al compositor Tom Kelly.

¿De qué murió Billy Steinberg?

El compositor Billy Steinberg murió tras una batalla contra el cáncer, declaró su abogada, Laurie Soriano, a Variety; sin embargo, no se ofrecieron mayores detalles sobre su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha compartido un comunicado oficial en las redes sociales del artista, sino que la noticia fue dada a conocer en medios estadounidenses y confirmada por agencias como AFP.

Le sobreviven su esposa, Trina; sus hijos, Ezra y Max; sus hermanas, Barbara y Mary; y sus hijastros, Raúl y Carolina, destacó la revista Variety.

¿Quién fue Billy Steinberg?

Billy Steinberg creció en Palm Springs, California, y asistió a Bard College en el norte del estado de Nueva York. Después de la universidad, se dedicó a la grabación y composición, a la vez que trabajaba en el negocio familiar de uva de mesa, según su biografía oficial.

Su banda, Billy Thermal, nombrada en honor a la ciudad donde se ubicaba el negocio de los viñedos, firmó con Planet Records, el legendario productor Richard Perry, en 1979.

El guitarrista de la banda le puso las maquetas de Billy Thermal a Linda Ronstadt, quien decidió grabar la canción “How Do I Make You“, para su álbum “Mad Love” en 1980.

Ese fue el único sencillo de ese álbum que alcanzó el top 10 de Billboard y contribuyó al lanzamiento de la carrera de Billy como un prometedor compositor.

En 1981, Billy Steinberg inició una colaboración trascendental con Tom Kelly, un exitoso vocalista de sesión y compositor. El dúo desarrolló una sólida química compositiva y posteriormente formó la banda i-TEN, que se publicó en Epic Records.

Esto marcó el comienzo de una larga colaboración como compositor, que dio lugar a algunos de los éxitos más memorables de los años 80 y 90.

Los éxitos que escribió el famoso cantautor

Billy Steinberg ha sido uno de los compositores más exitosos de los últimos 35 años, coescritor junto a Tom Kelly de cinco sencillos número 1 en la lista “Hot 100” de Billboard, incluyendo:

“Like A Virgin” (Madonna)

“True Colors” (Cyndi Lauper)

“So Emotional” (Whitney Houston)

“Eternal Flame” (The Bangles)

“Alone” (Heart)

Además, Billy coescribió otros éxitos del Top 10 del pop estadounidense, como:

“I’ll Stand By You” (Pretenders, Carrie Underwood)

“I Touch Myself” (Divinyls)

“How Do I Make You” (Linda Ronstadt)

“I Drove All Night” (Roy Orbison, Cyndi Lauper, Celine Dion)

“In Your Room” (The Bangles)

“Too Little Too Late” (JoJo)

“Give Your Heart A Break” (Demi Lovato).

Cabe destacar que “Like A Virgin” fue reconocida por Rolling Stone y MTV como la canción número 4 en su lista de las “100 Mejores Canciones Pop”.

“True Colors” ha sido grabada por muchos artistas importantes, como Phil Collins, Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kasey Chambers y Eva Cassidy.

Celine Dion logró éxitos con versiones de “I Drove All Night” y “Alone”. “Las canciones de Billy han sido fundamentales para cantantes de American Idol, The Voice y Glee“, remata la página oficial del cantautor.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.