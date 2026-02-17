Filtran video del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Ángela Aguilar y Christian Nodal. Foto: AFP

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que Ángela Aguilar y Christian Nodal son rescatados por autoridades de seguridad la noche del 12 de febrero, tras registrarse un enfrentamiento armado en las inmediaciones del rancho El Soyate, en Zacatecas, propiedad de la familia Aguilar.

En las imágenes se ve a Nodal con camiseta y gorra color negra, así como a Ángela con un pantalón de mezclilla azul y suéter blanco, siendo escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

El video fue divulgado por el periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Según Jiménez, la pareja fue puesta a salvo y trasladada al aeropuerto, en donde abordaron un avión.

Pepe Aguilar había aclarado que el ataque no estaba dirigido hacia su familia

Por su parte, el músico Pepe Aguilar, padre de Ángela, aclaró el mismo 12 de febrero que el ataque no estaba dirigido hacia ningún miembro de su familia.

A través de un comunicado oficial, el artista afirmó que se encontraba en la Ciudad de México y que su familia se encontraba a salvo.

En el documento, Aguilar señaló:

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien.”

Y añadió, en aquel momento, que en la zona cercana a su casa se llevó a cabo un “operativo activo”.

De acuerdo con reportes oficiales, Aguilar y Nodal quedaron atrapados en medio de un operativo policial sin ser el objetivo, el cual escaló a una agresión armada.

Debido a que integrantes de esta familia artística se encontraban en el interior del rancho, se implementó un operativo secundario para su protección, informó en ese momento el Gobierno de Zacatecas.

“La agresión no fue un ataque en contra de ningún elemento o ninguna persona perteneciente a la familia Aguilar que es una familia icónica de aquí de Zacatecas”. Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno

Cuatro personas fueron detenidas por ataque cerca de rancho de Los Aguilar

Como resultado de estos hechos, autoridades estatales anunciaron la detención de cuatro hombres presuntamente involucrados en la agresión con armas de fuego y explosivos contra un convoy de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), así como en bloqueos delictivos que interrumpieron la circulación en la carretera federal 54 (Zacatecas-Jalisco, con conexión a Aguascalientes).

Los detenidos fueron identificados como: Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18 años; Juan Carrera “N”, de 21 años; Flavio Alberto “N”, de 38 años, alias el “Braca”, señalado como el jefe de plaza de una célula criminal que opera en el municipio de Tabasco, Zacatecas.

