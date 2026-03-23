Critican a la cantante Natalia Jiménez por uso de ambulancia en CDMX

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Critican a Natalia Jiménez por uso de ambulancia en CDMX. Foto: Getty Images.

En redes sociales critican a la cantante Natalia Jiménez luego de que presumiera en un video que utilizó una ambulancia en la Ciudad de México (CDMX) para llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera, en el estado de Puebla.

Natalia Jiménez utilizó una ambulancia en la CDMX para llegar a fiesta

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de Instagram, que la cantante Natalia Jiménez presumió que utilizó una ambulancia en la CDMX para poder llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera.

Sí, en la grabación, la artista española muestra que para llegar a tiempo a la celebración de su amigo, después de presentarse a las 21:30 horas junto a Chetes en el Vive Latino, a las 21:45 horas utilizó una ambulancia para circular sobre Circuito Interior Sur.

Después se ve que a las 22:05 horas estaba arriba de un helicóptero, el cual despegó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Puebla.

Y finalmente, muestra que a las 23:30 horas ya se encontraba en Huamantla, Puebla para la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera.

“Esta fue mi aventura para llegar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera”, dice Natalia Jiménez al inicio del video, para luego comentar, arriba de la ambulancia, “Carlitos, ahí voy. De que llego, llego. De que llego, llego”.

La critican en redes sociales por el uso de la ambulancia

Luego de que la cantante Natalia Jiménez mostrara en su video que había utilizado una ambulancia para llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera, usuarios comenzaron a criticarla.

Principalmente porque señalan que se trataba de un vehículo destinado para tratar urgencias médicas durante el festival de música Vive Latino.

De hecho, usuarios resaltaron que incluso se encendió la sirena de la ambulancia para que presuntamente pudiera avanzar más rápido y evitar el tráfico lento.

También indicaron que en México, el uso de sirenas, cuando no existe una emergencia real o no se traslada a un paciente, representa sanciones de las autoridades.

Hasta el momento, Natalia Jiménez no ha explicado por qué usó la ambulancia y tampoco autoridades han informado si sancionarán a alguien por el aparente uso indebido de este vehículo de emergencias.

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