Fuerte video: se arma pelea campal en show de Grupo Firme; mujer cae en gradas

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Fuerte riña en concierto de Grupo Firme en Honduras. Foto: Archivo

La presentación de Grupo Firme en Honduras registró un episodio de violencia entre asistentes, luego de que una riña en las gradas dejara a una mujer caída tras ser empujada durante el altercado.

El incidente ocurrió la noche del 20 de marzo en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde se congregaron miles de personas para el concierto de la agrupación mexicana.

Videos muestran inicio de la pelea entre asistentes

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, un hombre inició una pelea en medio del público. Las imágenes muestran empujones, golpes y momentos de tensión entre varios asistentes en una de las zonas del recinto.

El altercado se intensificó en cuestión de segundos, generando alarma entre quienes se encontraban cerca del lugar.

Mujer es empujada y cae en las gradas

Durante la riña, dos mujeres intentaron intervenir para separar a los involucrados; sin embargo, ambas fueron empujadas por el agresor quien no tuvo ni un nulo estimulo a los golpes proporcionados por las personas del lugar.

Una de ellas fue lanzada hacia las gradas, lo que provocó su caída ante la mirada de otros asistentes. En los videos también se observa que el hombre continuó con las agresiones, mientras algunas personas intentaban contener la situación.

Testigos señalaron que varios asistentes optaron por retirarse del área para evitar resultar lesionados, mientras otros pedían la intervención del personal de seguridad del evento.

Sin reporte oficial tras incidente en concierto

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial por parte de autoridades locales o de los organizadores del evento sobre personas lesionadas o detenidas tras la riña.

Sin embargo, los videos evidencian que varias personas resultaron afectadas durante el incidente, ocurrido en medio del concierto de la banda mexicana.

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