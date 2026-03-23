Un Tal Fredo sorprendió con una boda lujosa, regalos y hasta la presencia de Carlos Rivera

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Un Tal Fredo tuvo una lujosa boda en Coahuila. Foto: Getty images | Ilustrativa

Alfredo Cantú, reconocido influencer y creador de contenido, más conocido como Un Tal Fredo en redes sociales, se casó el pasado sábado 21 de marzo en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en una celebración que incluyó la participación de Carlos Rivera, DJs y regalos lujosos.

Amigos, familiares y creadores de contenido acudieron a la celebración por la unión de Alfredo Cantú y Adrián Álvarez, quienes lucieron trajes blancos diseñados por Benito Santos durante su camino al altar.

Ambos fueron maquillados por Luis Torres, considerado un artista del maquillaje y destacado empresario de Jalisco.

También portaron un broche de escarabajo con piedras preciosas, el cual, según Un Tal Fredo, simboliza transformación, renacimiento y protección.

A través de sus redes sociales, el influencer mostró detalles del evento, como los invitados, el código de color, los alimentos, figuras de yeso, performances, proyecciones y el altar, ubicado en un paisaje desértico.

La pareja fue grabada en su camino a la unión oficial e incluso hubo una participación especial de su perrita Matilda, quien fungió como madrina de los anillos.

Carlos Rivera y varios días de celebración

La celebración fue amenizada por Carlos Rivera, aunque el propio Un Tal Fredo explicó que el show privado se realizó previamente a la unión y no el sábado 21 de marzo, lo que evidenció que se trató de varios días de festejos.

El cantante participó en un evento denominado “icebreaker”, que, de acuerdo con Alfredo Cantú, tiene como objetivo que los invitados rompan el hielo y se conozcan. El propio creador de contenido señaló que extendió las celebraciones con diversas actividades antes de la boda.

En videos compartidos, se observa cómo Carlos Rivera felicitó a la pareja y entonó algunas de sus canciones.

Entre las actividades previas hubo recorridos en las dunas, dinámicas, limpias, comida, música y bailes.

Regalos, detalles y tendencia en redes sociales

Un Tal Fredo también mostró parte de los regalos entregados a los invitados, entre los que destacaron una vela, sales minerales, una caja de cerillos personalizada a mano, una figura artesanal para colocar joyas, una bolsa con diseño alusivo al lugar, termos y alhajas para portar durante la fiesta.

Los videos compartidos por el influencer de su boda han acumulado miles de interacciones en redes sociales, donde predominan mensajes de felicitación y comentarios positivos sobre el evento, que se ha posicionado en tendencia.

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