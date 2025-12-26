¿Cuándo se estrenará el episodio final de “Stranger Things”? 

GENERANDO AUDIO...

La temporada fue dividida en tres entregas. Foto: AFP/Archivo

Tras casi una década de misterios, monstruos y nostalgia ochentera, “Stranger Things” se acerca a su despedida definitiva. Luego del estreno navideño del volumen 2 de la quinta temporada, solo queda el estreno del gran final antes de que termine el año.

La exitosa serie de Netflix, creada por los hermanos Duffer, ha mantenido en misterio a millones de fans en todo el mundo, que ahora se hacen la misma pregunta: ¿cuándo se estrenará el episodio final?

Entre anuncios oficiales, especulaciones y pistas compartidas por el elenco, el cierre de la historia de Hawkins comienza a tomar forma y promete un final a la altura de una de las producciones más populares de la plataforma.

¿Cuándo se estrena el episodio final?

Netflix ha confirmado que el episodio 8, titulado “El mundo al derecho” o “The Rightside Up”, se estrenará el 31 de diciembre de 2025 en Netflix. Marcando el cierre épico de la quinta y última temporada de la serie.

Este lanzamiento coincide con la víspera de Año Nuevo, generando una expectación masiva entre los fans que han seguido las aventuras en Hawkins desde 2016.​

En México y gran parte de Latinoamérica, incluyendo Ciudad de México, se lanzará a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).

¿Cuál será la duración del capítulo?

Además de la fecha de estreno, otro de los detalles que más expectativa ha generado es la duración del último capítulo.

De acuerdo con lo adelantado por los hermanos Duffer, el episodio final tendrá una duración extendida, de 2 horas y 8 minutos.

Similar al tiempo de una película, con el objetivo de cerrar adecuadamente todas las tramas y despedir a los personajes que han acompañado a la audiencia desde 2016.

Esta apuesta por un capítulo largo refuerza la idea de un final épico y emocional, pensado para satisfacer a los fans que han seguido cada temporada de la serie.

