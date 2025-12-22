Los estrenos en cine más esperados para 2026: “Digger”, “Avengers: Doomsday” y más

GENERANDO AUDIO...

El 2026 promete ser un año en el que viviremos grandes momentos en las salas de cine con varios blockbusters ya en el horizonte.

Drama, suspenso, terror, ciencia ficción y cine de superhéroes; además del regreso de secuelas inesperadas y de grandes directores. Hay opciones para disfrutar en familia, con esa persona especial o incluso en solitario.

“Exterminio: el templo de huesos” (15 de enero de 2026)

Luego de “Exterminio: La evolución”, donde conocimos más del mundo creado por Danny Boyle y Alex Garland, en esta cinta dirigida por Nia DaCosta veremos al Dr. Kelson, interpretado por Ralph Fiennes, quien se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen.

“Marty Supremo” (15 de enero de 2026)

Con Timothée Chalamet en el papel de Marty Mauser, ambientada en el mundo subterráneo del tenis de mesa de los 50, un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Pero a medida que crece su talento, también lo hace su obsesión, llevándolo a un peligroso juego de ambición, apuestas y redención.

“Hamnet” (22 de enero de 2026)

Dirigida por Chloé Zhao, este filme protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal es uno de los favoritos para la temporada de premios. Se trata de una adaptación de la novela de Maggie O’Farrell que dramatiza, en parte ficción, la historia detrás de la creación de una de las obras más importantes de la historia. “Hamlet”.

“Scream 7” (26 o 27 de febrero de 2026)

Tras la salida de Melissa Barrera y Jenna Ortega, la franquicia ha estado en el ojo del huracán y ha dado de qué habar desde hace tiempo. Los fans ya nos contarán qué piensan con el regreso de Neve Campbell bajo la dirección de Kevin Williamson.

“The Bride!” (6 de marzo de 2026)

Maggie Gyllenhaal escribe y dirige esta nueva interpretación de “La novia de Frankenstein” con Jessie Buckley y Christian Bale protagonizando una cinta llena de terror gótico, crítica social y romance. Es uno de los filmes que más expectativas ha creado para el próximo año.

“The Dog Stars” (27 de marzo de 2026)

En un mundo postapocalíptico, un virus aniquila a la humanidad. Los supervivientes se enfrentan a unos carroñeros errantes llamados Segadores. El protagonista, Hig, es un piloto que sobrevivió a la gripe, pero perdió a su mujer. Menciona la sinopsis de la próxima película de Ridley Scott, cuyo elenco cuenta con nombres como Josh Brolin, Jacob Elordi y Margaret Qualley.

“Super Mario Galaxy: La Película” (abril de 2026)

Algunos piensan que tardó, pero por fin llegará la secuela de “Super Mario Bros.: La Película”. Producida por Illumination y Nintendo, y distribuida por Universal Pictures, en esta nueva cinta veremos a nuestro fontanero favorito hacerle frente a una nueva amenaza, Wario, quien junto con Bowser Jr., conspira para dominar el mundo.

“Michael” (abril de 2026)

Biopic sobre el “rey del pop”, Michael Jackson. La película, dirigida por Antoine Fuqua, cuenta con la actuación de Jaafar Jackson, Juliano Krue Valdi y Tony von Halle; y retratará al cantante desde sus inicios hasta su trágico fallecimiento en 2009.

“El Diablo Viste a la Moda 2” (12 de abril de 2026)

La esperada secuela de la icónica película “El diablo viste a la moda”, protagonizada nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, cada vez está más cerca. En la cinta, dirigida otra vez por David Frankel, Miranda Priestly y Andrea Sachs se verán en una historia que explora el exigente y glamuroso universo de la moda.

“Mortal Kombat 2” (14 de mayo de 2026)

Karl Urban, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle y Martyn Ford se unen a la secuela, dirigida por Simon McQuoid, que promete llevar a los fans de lleno al torneo de Mortal Kombat y que decidirá el destino Earthrealm. Tras recibir críticas positivas en primeras proyecciones, el estreno del filme fue reagendado para el próximo año.

“The Mandalorian and Grogu” (21 de mayo de 2026)

Din Djarin (Pedro Pascal) regresará junto a The Kid y lo hará en la pantalla grande. Bajo la dirección de Jon Favreau y escrita por él junto a Dave Filoni, la próxima cinta de Star Wars es una de las películas más esperadas para la primavera del próximo año.

“El día de la revelación” (11 de junio de 2026)

Steven Spielberg regresa con una cinta que cuenta con las actuaciones de Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo. En el filme, el reconocido director vuelve al género que catapultó su carrera, la ciencia ficción y los encuentros alienígenas.

“Toy Story 5” (18 de junio de 2026)

Woody, el vaquero y juguete favorito de Andy, así como Buzz Lightyear, el guardián del espacio, Jessie, Forky y los demás conocidos elementos que forman parte de este mágico universo se unen en nueva aventura, cuya saga ya trasciende entre varias generaciones.

“Supergirl” (25 de junio de 2026)

Milly Alcock, como Kara Zor-El, protagoniza la próxima cinta de DC Studios, esta versión del personaje creado por Otto Binder y diseñado por Al Plastino será más oscura y emocional que otras adaptaciones vistas en el multiverso. Dirige Craig Gillespie.

“La Odisea” (17 de julio de 2026)

La próxima película de Christopher Nolan cuenta con un elenco plagado de estrellas, entre las que resaltan Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Tom Holland y Matt Damon. Trasciende que a un año de su estreno, agotó sus boletos para las funciones en formato Imax 70mm.

“Spider-Man: Brand New Day” (31 de julio de 2026)

Mientras hay filtraciones y muchos rumores, la próxima cinta del arácnido, dirigida por Destin Daniel Cretton, es una de las dos cartas fuertes del Universo Cinematográfico de Marvel para el próximo año. Los fans estuvieron encantados con Tom Holland durante las filmaciones este año. ¿Será el blockbuster del verano?

“’Digger” (octubre de 2026)

Alejandro González Iñárritu dirige a Tom Cruise, junto a Riz Ahmed y Emma D’Arcy, en “una comedia de proporciones catastróficas”, como señala su primer teaser. Aunque aún no hay muchos datos del filme, la combinación del director y su protagonista hace que esta sea, tal vez, la película más esperada de 2026.

“Street Fighter” (16 de octubre de 2026)

Street Fighter tendrá una nueva cinta live action. Si bien no se sabe mucho de la historia, se ha dado a conocer que el guion estuvo a cargo de Dalan Musson, conocido por su trabajo en The Falcon and the Winter Soldier y Captain America: Brave New World. Entre el elenco, figuran nombres como Jason Momoa, Callina Liang, Mel Jarnson y David Dastmalchian.

“Avengers: Doomsday” (18 de diciembre de 2026)

El próximo evento canónico del Universo Cinematográfico de Marvel que, con el regreso de Robert Downey Jr. y varias filtraciones alrededor, ha puesto a todos los fans a crear infinidad de teorías de lo que sucederá en la próxima película que contará con la aparición de varios equipos de superhéroes. ¿Será más épica que Endgame?

“Duna: parte 3” (18 de diciembre de 2026)

El cierre de la trilogía de Denis Villeneuve promete para cerrar el próximo año en las salas de cine. Timothée Chalamet regresa como Paul Atreides junto a Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy y Robert Pattinson.

