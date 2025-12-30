Los famosos que la rompieron en 2025: Bad Bunny, Fátima Bosch, Shakira y más

GENERANDO AUDIO...

Famosos que la rompieron en 2025. Foto: Getty

Bad Bunny, Fátima Bosch y Shakira fueron algunos de los famosos que la rompieron en 2025 con grandes presentaciones, incluyendo a México en su agenda internacional.

Igualmente, en el resto del planeta hubo también figuras destacadas que destacaron este año, como Taylor Swift y Drake tuvieron una fuerte presencia en 2025.

Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor​ conocido como Bad Bunny, conquistó México con su gira de ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. Con grandes llenos, artistas invitados sorpresa, e incluso el escenario de “La Casita” fueron parte de lo que el cantante, compositor y productor puertorriqueño brindo en el país.

Julieta Venegas, J Balvin y Natanael Cano fueron algunos de los artistas invitados sorpresa y que redondearon cada una de las presentaciones del cantante.

Más allá del éxito por sus conciertos, Bad Bunny se dio tiempo para visitar lugares culturales y populares, como la Arena México.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo local (Canaco), su estadía generaría una derrama económica aproximada de 3 mil 228 millones de pesos en la Ciudad de México.

Fátima Bosch

La tabasqueña de 25 años se convirtió en la cuarta mujer en darle a México la corona y el título de Miss Universo. Con una competencia bastante reñida, Fátima logró imponerse en cada ronda del certamen de belleza hasta lograr el anhelado éxito.

Días previos al gran concurso, Fátima denunció humillación en Miss Universo 2025, al afirmar que el director del certamen en Tailandia (donde fue el concurso) la llamó “tonta” durante evento en aquel país.

Al final hubo una disculpa, el certamen se desarrolló y Fátima Bosch ganó el título de Miss Universo 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, donde decenas de representantes compitieron por la corona “Lumière de l’Infini”, una pieza de la casa Jewelmer valuada en casi cinco millones de dólares.

Shakira

Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Hermosilla, Torreón y otras más, fueron parte de la enorme agenda que la colombiana brindó en el país, para complacer a sus fans y convirtiéndola en parte de los famosos que la rompieron en 2025.

Las presentaciones de Shakira superaron la docena de conciertos en territorio nacional, consagrándola como una de las artistas más populares y queridas en el el público mexicano.

Pero no es todo, ya que Ocesa, promotora de eventos y conciertos, anunció en noviembre los nuevos conciertos de Shakira en México, que fueron pautados para el primer trimestre del año: 21, 24 y 27 de febrero.

Taylor Swift

En el panorama internacional, a la cantante estadounidense le fue muy bien. Con película y un nuevo material discográfico incluidos.

Taylor Swift lanzó su nuevo disco “The Life of a Showgirl”, un material compuesto por 12 canciones que exploran distintas facetas musicales de la intérprete. Entre los temas, destaca una colaboración especial con Sabrina Carpenter, una de las voces emergentes más populares del pop actual.

Pero no fue todo, ya que en el terreno del amor, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su boda con romántica foto. De este modo, una de las parejas más conocidas a nivel mundial, dio el paso y llegarán al altar.

Drake

Drake fue parte de los famosos que la rompieron en 2025, principalmente por su enorme dominio en las plataformas de streaming, el impacto de sus lanzamientos y la fuerza de su catálogo histórico, lo que lo mantuvo como uno de los artistas más escuchados del año.

El canadiense rompió el récord por el año con más reproducciones en Spotify para un rapero, superando incluso sus propios números anteriores. Esto fue notable aun sin lanzar un álbum completamente solo este año.

También se convirtió en el artista más transmitido del año en Apple Music, con grandes éxitos como NOKIA, What Did I Miss? y otros que figuraron en los rankings globales.

Participó en el álbum colaborativo Some Sexy Songs 4 U con PartyNextDoor, que debutó en número 1 en la Billboard 200, estableciendo récords y convirtiéndose en uno de los lanzamientos más fuertes del año. Singles como Which One dominaron listas de género y reforzaron su presencia en el mercado musical.

