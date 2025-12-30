Tylor Chase vuelve a las calles mientras actores de Nick tunden a Daniel Curtis Lee por muestras de apoyo

GENERANDO AUDIO...

Desde hace semanas, actores han intentado ayudarlo. Foto: Getty Images

Tylor Chase, exactor infantil recordado por su participación en la serie “Manual de Supervivencia Escolar de Ned“, regresó a vivir en las calles de Riverside, California, Estados Unidos (EE.UU.), luego de que fuera internado en una clínica de adicciones, de acuerdo con el medio estadounidense TMZ.

Una de las figuras que ha mostrado su apoyo a la exestrella infantil es Daniel Curtis Lee, exprotagonista de “El Manual de Ned“, quien recientemente fue criticado por actrices de Nickelodeon debido a la exposición mediática de Chase en un momento delicado.

¿Por qué la Policía no puede ayudar a Tylor Chase?

Según el medio estadounidense, el Departamento de Policía de Riverside reconoce que el ex actor infantil necesita atención a largo plazo, tanto en temas de salud mental como de abuso de sustancias; sin embargo, las leyes penales de California impiden que los oficiales obliguen a una persona a ingresar a un centro de tratamiento si no representa un peligro grave para sí misma o para terceros.

En declaraciones obtenidas por TMZ, Ryan Railsback, portavoz del Departamento de Policía de Riverside, explicó que Chase no cumple con los criterios legales para una detención prolongada.

Recientemente fue ingresado de manera involuntaria a un centro psiquiátrico por 72 horas, tras ese periodo fue liberado y regresó a la vida en situación de calle.

El actor Shaun Weiss, conocido por su papel en “Mighty Ducks” y quien ha sido uno de los principales defensores de Chase, confirmó que el equipo de crisis de salud mental ya intentó intervenir, pero sin resultados permanentes. Incluso, TMZ difundió un video en el que se observa a Tylor durmiendo en la entrada de un edificio en Riverside.

Al momento, Tylor Chase rechaza de manera educada cualquier intento de ayuda, incluyendo la posibilidad de ser trasladado a una institución.

De acuerdo con TMZ, el ex actor lleva tiempo sin empleo en el sur de California y presuntamente lucha contra una adicción a la metanfetamina por la cual no puede ser arrestado y en caso de que lo fuera, su condena sería breve.

Exactores de Nickelodeon tunden a Daniel Curtis Lee por intentar ayudar a Tylor Chase

Foto: Getty Images

En días recientes Daniel Curtis Lee, actor que compartió escenario con Tylor intentó ayudar a este pagándole un hospedaje en un hotel y una comida. Dicho acto fue documentado en sus redes oficiales, y si bien los usuarios simpatizaron con el acto de “Cookie”, recientemente las actrices Alexa Nikolas (Nicole en “Zoey 101”) y Jennifer Hyatt Tedmori (exactriz del “Manual de Supervivencia Escolar de Ned”) acusaron a Curtis de querer monetizar con el sufrimiento de Chase.

A través de Instagram, Alexa Nikolas compartió una serie de capturas entre ella y el exactor de Nickelodeon donde pone en duda la transparencia en el manejo de recursos relacionados con el caso de Tylor.

En ellas, se señala que la preocupación no radica únicamente en la exposición pública de Tylor Chase, sino en la posibilidad de que terceros estén obteniendo beneficios económicos a partir de su situación.

Captura de pantalla

De acuerdo con el mensaje compartido, se cuestiona directamente qué se hará con el dinero generado por este tipo de publicaciones, especialmente luego de que se revelara que recientemente se cubrió únicamente una noche de hotel, una ayuda considerada insuficiente frente a un problema que requiere atención médica, acompañamiento y apoyo sostenido a largo plazo.

El reclamo central apunta a que la dignidad y la privacidad de Tylor Chase no estarían siendo respetadas, ya que su situación se expone públicamente en redes sociales, lo que generan interacción y posibles ingresos, pero no se traducen en soluciones reales ni permanentes para la persona afectada.

Finalmente, Alexa acusó a Daniel Curtis Lee de tener un comportamiento hostil hacia ella y de mentir sobre que su cuenta no estaba monetizada, cuando según dice la actriz sí lo está.

Por otra parte, Jennifer Hyatt Tedmori, exactriz Nickelodeon que compartió escenario con Tylor Chase y Daniel Curtis Lee al interpretar a una de las integrantes de la pandilla elefante en la serie, cuestionó que “Cookie” grabara al actor mientras este se encuentra en situación de calle.

La famosa condenó el acto de ponerle una cámara en la cara a alguien que claramente atraviesa el peor momento de su vida, calificándolo como un “comportamiento perturbado”. Pues para ella, la persona más enferma en ese video no es Tylor, sino quien está detrás de la cámara.

Más adelante, señaló que tanto ella como sus excoestrellas se sienten profundamente dolidas al ver cómo los videos de Chase vuelven virales debido a su deterioro.

Ante ello pidió que si alguien se encuentra con Tylor, que no lo graben ni lo publiquen, recordando que haber sido una figura pública en el pasado no justifica deshumanizarlo hoy.

Finalmente, pidió especialmente en estas fechas empatía, respeto y humanidad, y subrayando que hay límites claros sobre lo que realmente se puede hacer en este tipo de situaciones.

¿Qué está pasando con Tylor Chase?

Durante el pasado mes de septiembre, se dio a conocer en redes sociales que Tylor Chase, quien diera vida a Martin Qwerly en “Manual de Supervivencia Escolar de Ned“, se encontraba viviendo en situación de calle en California, EE.UU.

Usuarios crearon una petición de recaudación de fondos a favor del exactor; sin embargo, su madre aclaró que la estrella de Nickelodeon no es capaz de manejar dinero ni medicamentos, por lo que dicha iniciativa podría ser contraproducente.

Casi dos meses más tarde, usuarios volvieron a compartir imágenes de Tylor Chase viviendo en las calles californianas, mostrando un aspecto desmejorado, encendiendo las alertas una vez más.

Joseph Mendez Jr., padre de Chase informó al diario The Daily Mail que Tylor fue diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia. También se ha dado a conocer que Chase se ha negado a recibir ayuda.

Cabe destacar que el propio Daniel Curtis Lee lo llevó a comer pizza y lo llevó a una habitación de hotel; sin embargo, abandonó el lugar sin avisar y dejó severamente dañada la habitación de hotel donde había sido hospedado.

