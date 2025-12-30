5 muertes de celebridades que marcaron el 2025

GENERANDO AUDIO...

Muertes de celebridades que marcaron el 2025. Foto: Getty

El luto llegó al mundo del espectáculo y el entretenimiento, y con él, al menos cinco muertes de celebridades que marcaron el 2025, debido a la trascendencia y el trabajo que cada una de ellas realizaba en su campo de trabajo.

Los decesos se registraron no solo en México, sino también en otros países del planeta.

Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio murió a los 77 años, el 17 de febrero. A través de una publicación, la familia de la artista pidió a los medios de comunicación espacio y comprensión para vivir el duelo en privacidad y paz.

Ella nació el 2 de abril de 1946, en la comunidad de Alto Lucero, Veracruz. Fue intérprete deja grandes éxitos que perdurarán en el imaginario popular, como la clásica “Rata de dos patas“, “Tres veces te engañé“, “Me saludas a la tuya” y “Las rodilleras“.

En la biografía oficial de Paquita la del Barrio se puso que la popular frase “Me estás oyendo, inútil” se gestó en el restaurante mencionado, cuando su entonces marido se paseaba por el negocio mientras ella cantaba.

Su marido tenía dos días de no llegar a casa y mientras ella se encontraba cantando, lo vio entrar y le dijo, desde la pista y en tono interrogativo, “Me estás oyendo, inútil”. El público la ovacionó y desde ese momento ha sido una frase célebre en su carrera.

Daniel Bisogno

El conductor estelar de “Ventaneando” falleció el 20 de febrero tras dar la batalla a varios problemas de salud. Fue colaborador cercano de Pati Chapoy y compañero en esa producción de Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda.

El comunicador nació el 19 de mayo de 1973. Se inició en el mundo de los espectáculos a temprana edad porque su madre lo llevaba a los castings, situación por la que pudo participar en películas, junto a celebridades como Carmen Salinas y Adalberto Martínez “Resortes”.

Debido a su gusto por la actuación, estudió en el Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA). En la radio, sus inicios fueron en Grupo Fórmula mientras que su debut en TV fue en el programa “Caiga quien caiga”. Además, incursionó en el teatro.

Memo del Bosque

Memo del Bosque, productor de TV, murió a los 64 años, el 7 de abril. A través de su cuenta de Instagram, “memodelbosquetv”, se informó el deceso del productor luego de una lucha intensa contra el cáncer.

Sobre su salud, llegó a circular la versión de que al realizador le había regresado el Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, que había padecido por primera vez en 2017, y logró superar tres años después.

Su carrera en la televisión inició en 1993 con el lanzamiento del canal de música Telehit. En ese espacio, estuvo a cargo de los programas como “El Calabozo”, “El planeta de cabeza”, “Black and White” y “No manches”.

Otro de sus programas fue “Al fin de semana”, conducido por Jorque “Coque” Muñiz, Mónica Noguera y Vica Andrade. En 2004 dirigió la serie “La Jaula”, que tuvo como estrellas a César Bono, Rafael Inclán y Carlos Bonavides. En 2009, lanzó “100 mexicanos dijeron”.

En septiembre de 2022 anunció su salida de Televisa. Trabajó en la cadena durante 30 años.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, fundador de Black Sabbath y figura clave del metal, falleció a los 76 años, el 22 de julio Los últimos años de su vida, el cantante británico enfrentó diversos problemas de salud, incluyendo el diagnóstico de párkinson en 2020, múltiples cirugías de columna y complicaciones derivadas de una caída sufrida en 2019.

Su fallecimiento se dio tres semanas después de su retiro de los escenarios, el pasado 5 de julio, Osbourne se reunió con sus compañeros de Black Sabbath por primera vez desde el 2005 para el concierto “Back to the Beginning“.

El concierto estuvo lleno de estrellas como Tom Morello de Rage Against the Machine, Steven Tyler de Aerosmith, Ron Wood de Rolling Stones, Brian May de Queen, entre otros.

Giorgio Armani

Giorgio Armani, diseñador italiano, murió a los 91 años, el 4 de septiembre. Fue un reconocido diseñador de moda italiano. De su deceso no ofrecieron mayores detalles.

El 20 de junio de 2025, el diseñador no asistió a sus dos desfiles en la semana de la moda de Milán en los que presentó las colecciones masculinas primavera-verano 2026.

En 1982, Armani se convirtió en el primer diseñador de moda en aparecer en la portada de la revista Time desde Christian Dior en la década de 1940. Fue uno de los primeros diseñadores en acercarse a celebridades para que usaran sus diseños, comenzando con el entonces entrenador de Los Angeles Lakers, Pat Riley, en 1988.

También invitó a estrellas de Hollywood a lucir sus diseños en los Premios de la Academia, conquistando adeptos como Michelle Pfeiffer y Jodie Foster.

