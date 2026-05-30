¡Cuánto amor! Christian Nodal y Ángela Aguilar derraman miel en concierto en la CDMX

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Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen juntos en el escenario | Foto: AFP

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen demostrando que no se encuentran en una crisis de pareja, pues la cantante apareció de sorpresa durante el concierto de Christian Nodal este viernes 29 de mayo en la Plaza de Toros “La México” de la Ciudad de México.

En los últimos meses, la pareja se vio envuelta en rumores de separación luego de que Christian Nodal lanzara el videoclip oficial de “Un Vals“, en el que aparecía la modelo Dagna Mata, quien tenía cierto parecido con Cazzu, cantante argentina y expareja del mexicano.

La aparición de Ángela Aguilar en el escenario

Uno de los momentos de la noche llegó cuando Ángela Aguilar apareció en el escenario de la Plaza de Toros “La México”. La intérprete acompañó al sonorense para cantar el famoso tema “Dime cómo quieres”.

La heredera de la Dinastía Aguilar y el cantante entonaron los ya conocidos besos frente a todos los asistentes. Además, la pareja no dudó en hacer referencia al meme viral de las redes sociales.

En ese momento, Nodal preguntó en el micrófono: “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?”. A lo que Ángela Aguilar respondió inmediatamente: “Porque eres mi esposo, Christian”.

Previo al bajarse del escenario, Aguilar besó en repetidas ocasiones a su pareja y se despidió del público. El encuentro sobre la tarima causó gran expectación entre los asistentes al evento.

Asimismo, Christian Nodal le deseó al público que encontrara al amor de sus respectivas vidas. El intérprete de regional mexicano aseguró sobre el escenario que él ya lo había hecho.

El ambiente de la noche en La México

La atmósfera del recinto fue de fiesta norteña y nostalgia durante gran parte del espectáculo. Las parejas bailaron abrazadas temas como “No te contaron mal” y “Ayayay! “en los graderíos y el ruedo.

Por su parte, los grupos de amigos levantaban los celulares y grababan cada verso interpretado por el artista. El público capitalino mantuvo la energía en lo alto durante la primera mitad del show.

El resto del concierto y su setlist fue un viaje entre el regional y el pop, el desamor y la fiesta. El éxito “Botella tras botella” retumbó con fuerza en toda la plaza de toros.

Posteriormente, algunos imitadores de Christian Nodal subieron al escenario con tatuajes falsos y el mismo estilo del cantante. También hubo momentos de nostalgia con la interpretación de De los besos que te di.

El concierto incluyó explosiones de energía con la interpretación de covers como “La chona” y “Devuélveme a mi chica“. La recta final llegó con “Bandera blanca“, un tributo a Vicente Fernández y el tema Adiós amor.

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