¡Puro Mr. Brightside! The Killers enciende Budapest para abrir el telón en la final de la Champions League

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¡The Killers encendió la previa de la final de Champions! | Foto: AFP

The Killers, la icónica banda de Las Vegas, abrió el telón en la final de la UEFA Champions League que, si bien tuvo pocos minutos y un escenario sencillo, encendió a los miles de aficionados que esperaban para ver el partido definitivo entre Arsenal y Paris Saint Germain (PSG).

La agrupación liderada por Brandon Flowers se unió a figuras como Dua Lipa, Imagine Dragons y Lenny Kravitz en la lista de artistas que se han presentado en la ceremonia previa de una final de Champions.

The Killers se luce en un show sencillo en la UEFA Champions League

La icónica K caída del cielo se hizo presente este sábado 30 de mayo en la Puskás Arena de Budapest, Hungría, antes de que los 22 protagonistas de la gran final salieran al terreno de juego.

Brandon Flowers y compañía lucieron de gala, con traje y corbata, para interpretar cuatro canciones en el centro del terreno de juego:

When you were young Human All these things that I’ve done Mr. Brightside

En aproximadamente 10 minutos, los estadounidenses vivieron a la par de casi 67 mil aficionados europeos que, a pesar de ser futboleros y estar nerviosos, se sabían las canciones de The Killers.

Lejos de la producción y parafernalia de un Super Bowl, los músicos dieron cátedra de cómo se hace un show sencillo, pero lleno de música, bailarines y aura.

Sin embargo, al tratarse de un show de apertura en la final de la UEFA Champions League, la banda no ejecutó algunas tradiciones,como subir a un fan al escenario.

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