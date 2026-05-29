Countdown Concert: FIFA anuncia conciertos en México, Canadá y EU para celebrar el Mundial 2026

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Todo sobre el Countdown Concert de la FIFA. Foto: Getty Images

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará antes del primer silbatazo pues la FIFA anunció el lanzamiento del Countdown Concert, una serie de conciertos simultáneos que se realizarán el próximo 10 de junio en Canadá, México y Estados Unidos como parte de las celebraciones previas al arranque del torneo.

La primera ciudad confirmada para este evento musical es Toronto, que albergará una gran celebración en el FIFA Fan Festival ubicado en el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway.

¿Quiénes estarán en el Countdown Concert de Toronto?

El espectáculo contará con artistas internacionales como Bryan Adams, Nora Fatehi junto a Sanjoy, además de Vegedream y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.

La FIFA detalló que este nuevo formato busca unir música, cultura y futbol en una experiencia sin precedentes rumbo a la mayor Copa Mundial de la historia, que se celebrará con sede compartida entre Canadá, México y Estados Unidos.

Además, el organismo explicó que el Countdown Concert fue preparado en colaboración con los Grammy Awards y contará con artistas que formarán parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como invitados especiales y talentos emergentes.

3 Cities. 1 Concert. Developed in collaboration with the @RecordingAcad®



📍Mexico City, Toronto & Los Angeles

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📺 Watch live on @TikTok_us on June 10

▶️ Watch on demand the next day on @VuMeLivePPV — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 29, 2026

“Toronto destaca como una de las ciudades más diversas y culturalmente vibrantes del planeta; por eso es el lugar perfecto para inaugurar un acontecimiento sin precedentes como el Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló Peter Montopoli, director de la División del Torneo en Canadá.

¿Cuándo se conocerá la cartelera de México?

La FIFA también adelantó que los detalles de los conciertos en México y Estados Unidos serán revelados el 1 y 2 de junio, respectivamente.

Por ahora no se han confirmado artistas ni sedes para esos eventos, aunque se espera que las celebraciones formen parte de las actividades oficiales rumbo al Mundial.

El concierto de Toronto será transmitido en vivo entre las 21:00 y las 22:30 a través de las plataformas digitales de la FIFA. Además, TikTok será el socio exclusivo para la transmisión en redes sociales mediante la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuándo comienza el Mundial?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará oficialmente el 11 de junio de 2026 y será la primera edición con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.

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