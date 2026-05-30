“Azul Oscuro, Azul Celeste”, el documental que retoma la polémica gestión de Billy Álvarez en Cruz Azul

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“Azul Oscuro, Azul Celeste” se estrenó el pasado 27 de mayo | Foto: Cuartoscuro-IA

El pasado miércoles 27 de mayo se estrenó el documental “Azul Oscuro, Azul Celeste“, el cual retoma las presuntas tramas de corrupción en la Cooperativa La Cruz Azul durante la gestión del expresidente Billy Álvarez. Este proyecto, que se encuentra en la cartelera mexicana, coincidió con la muerte del cooperativista este sábado.

El documental, dirigido por Carlos Carrera y Carlos Bátiz, también sugiere una supuesta intervención de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, nombre completo del expresidente de Cruz Azul, en los fracasos deportivos de la institución, incluyendo la sequía de títulos de los celestes de 1997 a 2021.

¿Qué es “Azul Oscruo, Azul Celeste”, el documental de Cruz Azul?

“Azul Oscuro, Azul Celeste” es un documental, distribuido por Art kingdom, que explora las supuestas tramas de corrupción y abusos de poder durante la gestión de Billy Álvarez en Cruz Azul de 1988 a 2020.

Sinopsis oficial: La historia reciente del equipo de fútbol Cruz Azul, la cooperativa cementera dueña del mismo y la maldición que los condenó a 23 años sin campeonatos, esconde la cruenta realidad de un quebranto financiero de gran escala a manos de sus directivos, que hoy enfrentan juicios por lavado de dinero y delincuencia organizada.

“El día del cumpleaños de Billy se hacía una olimpiada para que toda la Cooperativa le rindiera pleitesía“, dice uno de los testimonios del documental.

A lo largo de “Azul Oscuro, Azul Celeste“, se abordan distintos detalles en torno a una presunta lucha por el poder al interior de La Cruz Azul, con personajes como Alfredo Álvarez, hermano de Billy, y Víctor Garcés, exidrectivo de La Máquina.

Socios coperativistas, exjugadores de fútbol, comunicadores de noticias, periodistas deportivos y expertos en diversos temas educativos y sociales son los protagonistas de este documental.

“Azul Oscuro, Azul Celeste” fue codirigido por Carlos Bátiz, quien dijo a un medio mexicano: “Tuvieron el valor de contar su historia, porque muchas de estas cosas prefieren guardarlas, y de ellos mismos salió: ‘Es una historia que la gente tiene que saber porque no tiene que volver a pasar jamás’”.

Cabe destacar que el documental, codirigido también por Carlos Carrera, no logró confirmar que la institución vendiera partidos o que los jugadores se vendieran para perder finales.

La muerte de Billy Álvarez también coincide con elecciones en Cruz Azul

La muerte del polémico exdirectivo dementero coincidió con la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa La Cruz Azul, un donde se votará y definirá al próximo presidente del Consejo de Administración para los próximos cinco años.

Este sábado 30 de mayo, el Ingeniero Víctor Velázquez buscará su reelección como presidente de la Cooperativa luego de que llegara en 2020 tras la salida del propio Guillermo Álvarez Cuevas.

¿Quién fue Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul?

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas no solo fue el mandamás del Club de Futbol Cruz Azul, sino que fue el presidente de la Cooperativa La Cruz Azul por aproximadamente 32 años.

Bajo su mandato del club, durante más de tres décadas, los celestes solo obtuvieron un título de Liga en 1997 cuando los de La Noria vencieron a León con un gol de oro de Carlos Hermosillo.

Durante su gestión, La Máquina ganó tres veces la Liga de Campeones de Concacaf, siendo la última vez que la consiguió en 2014 cuando Cruz Azul venció a Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Además, Álvarez Cuevas obtuvo dos Copa MX (2013 y 2018) y una Supercopa MX (2019); por otro lado, en 2001, Cruz Azul llegó a la única final de la Copa Libertadores de su historia.

La presidencia de Billy Álvarez estuvo marcada por dos sequías celestes, la primera de 17 años y la segunda de 23 años, la cual terminó con la novena estrella en 2021.

Los últimos años de la vida de Billy Álvarez se vieron marcados por problemas legales, ya que en 2025 fue detenido por autoridades federales.

¿Por qué delitos se le acusó a Billy Álvarez?

El expresidente de Cruz Azul permaneció prófugo durante más de cuatro años por investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por esta razón, Álvarez Cuevas dejó su puesto en la Cooperativa La Cruz Azul en 2020 y su puesto fue tomado por Víctor Velázquez, quien este sábado busca su reelección por cinco años.

Tras su captura, un juez mexicano ordenó prisión preventiva y fue recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

Billy Álvarez permaneció internado mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra y, en diversos momentos, trascendieron reportes de afectaciones a su salud.

Un recuento a los problemas legales de Guillermo Álvarez Cuevas

El conflicto al interior de la Cooperativa Cruz Azul se remonta al año 2009, cuando un exasesor financiero reveló que había detectado presuntos desvíos en los recursos de la cooperativa, señalando directamente a Guillermo “N” y Víctor Garcés, como los responsables

En mayo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas además de las de su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Manuel Garcés, también exdirectivo de Cruz Azul.

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