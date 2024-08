Dalilah Polanco revela que perdió la audición por una enfermedad “mal cuidada”

Dalila Polanco reveló que perdió la audición en uno de sus oídos y que incluso sus compañeros han llegado a darse cuenta de su limitación. La actriz detalló que el problema se desencadenó por una enfermedad “mal cuidada”.

La expareja de Eugenio Derbez contó en un encuentro con medios de comunicación cómo tuvo que adaptarse al problema de audición en su oído derecho.

Dalilah Polanco se sinceró sobre su condición en el oído derecho. La intérprete está a punto de regresar al teatro junto a Biby Gaytán en la obra, “Dos locas de remate”; sobre su pérdida de audición especificó que se debió a un descuido durante una enfermedad, un contagio de paperas.

“Lo mío no es un defecto, simplemente no escucho del lado derecho. En algún momento de mi vida tuve paperas, una fiebre mal cuidada y no por descuido de mi madre y padre”

Dalilah Polanco