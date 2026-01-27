De la pantalla a la sala de juegos: ¿cuánto costarán las muñecas de “K-Pop Demon Hunters”?

GENERANDO AUDIO...

¿Rumi, Mira o Zoey? Dinos cuál te gustó más. Foto: Reuters

¡La Huntrix están aquí! Tras meses de espera (y una temporada de Navidad con solo una pieza coleccionable a la venta), Mattel junto con Hasbro acaban de anunciar una nueva línea de muñecas, juguetes y piezas coleccionables basados en el éxito mundial “K-Pop Demon Hunters”.

El anuncio lo realizó la empresa de juguetes durante la Feria Internacional del Juguete de Núremberg, Alemania, este martes 27 de enero.

¿Cómo son las muñecas de K-Pop Demon Hunters?

Mattel x K-Pop Demon Hunters

La propuesta de Mattel apuesta por llevar la estética vibrante y audaz de la película al mundo físico del juguete. La línea base se encuentra inspirada en la personalidad de Rumi, Mira y Zoey, la colección combina moda, actitud pop y una experiencia de juego dinámica.

Foto: Reuters/Mattel Foto: Reuters/Mattel Foto: Reuters/Mattel

Esta línea de muñecas tipo Barbie cuenta con dos atuendos, el primero inspirado en la canción “Golden” y el según es el base que utilizan las idols en la película. Junto con esta línea llega un muñeco de Jinu, aquel demonio que no solo se robó el corazón de Rumi, sino también de cientos de “Hunters” (fans de Huntrix y la peli).

Una segunda apuesta de la marca es una muñeca de Rumi con su atuendo final de cuero negro.

Foto: Mattel/Facebook

La tercera apuesta de Mattel consiste nuevamente en figuras, pero esta vez articuladas de Rumi y Jinu. Aunque su relación no se desarrolló en pantalla, la creadora de la cinta confirmó que ambos personajes tuvieron un interés amoroso dentro de la historia.

Foto: Mattel/Facebook

Ahora, para los fans de American Girl y Little People, Collector Mattel también preparó colaboraciones de la saga con ambas marcas. En el caso de American Girl las tres Huntrix se encontrarán disponibles, mientras que en el caso de Little People, no solo Mira, Zoey y Rumi estarán disponibles, sino también Los Saya Boys.

Foto: Mattel/Facebook

Las estrellas de Huntrix junto con los miembros de la banda de chicos enemigos Saja Boys y otros personajes también se lanzarán en las marcas Polly Pocket, UNO y a modo de llaveros.

Foto: Mattel Facebook Foto: Mattel Facebook

Hasbro no se queda atrás y apuesta por accesorios que te harán sentirte una Huntrix

En contraste, Hasbro lleva el universo de “Las guerreras K-pop” a un terreno interactivo donde la acción, la música y la tecnología se combinan para expandir la historia más allá de la pantalla. Su propuesta no se limita a figuras tradicionales, sino que invita a los fans a jugar, interpretar y vivir el mundo de HUNTR/X.

Foto: Hasbro/Instagram

Entre los lanzamientos destacan réplicas de armas con estética fantástica bajo la línea NERF, inspiradas en los objetos que utilizan las protagonistas en su lucha contra los demonios.

Foto: Hasbro/Instagram

La colección también incluye lightsticks electrónicos de HUNTR/X y Saja Boys, diseñados para conectarse entre sí mediante infrarrojo y simular la atmósfera de un concierto de K-pop. A esto se suman los Furby Furblets en versión temática, como el Tigre Derpy y Jinu, con decenas de sonidos interactivos y un formato pensado para acompañar a los fans a todas partes.

Foto: Hasbro/Instagram

Como parte final de la línea, Hasbro presentará una edición especial de Monopoly, donde el objetivo no es solo acumular propiedades, sino ganar seguidores, entrenar, enfrentarse a demonios y avanzar hacia la fama dentro del universo de la franquicia.

Foto: Hasbro/Instagram

¿Cuándo saldrán a la venta las muñecas y juguetes de K-pop Demon Hunters y cuánto costarán?

Roberto Stanichi, director de marca global de Mattel, informó a Reuters que aunque la mayoría de los productos llegarán este verano, se prevé que algunos estén disponibles hasta otoño.

Sobre los costos, el ejecutivo declaró que las muñecas se venderán por alrededor de 40 a 45 dólares (690 pesos), mientras que las pequeñas cápsulas de Polly Pocket, que presentan los vasos de ramen favoritos de la banda femenina, se venderán por alrededor de ocho dólares (138 pesos).

Por su parte, Hasbro no ha emitido costo de sus juguetes.

¿Por qué no salieron antes las muñecas de K-pop Demon Hunters?

Aunque “K-Pop Demon Hunters” es la película más popular de Netflix hasta la fecha (con más de 500 millones de visualizaciones), Mattel no previó su atractivo crossover, según declaró una fuente a Reuters el año pasado.

Stanichi comentó a Mattel que el proceso de desarrollo de un producto desde una idea hasta el lanzamiento comercial normalmente toma alrededor de 18 meses y, para la línea K-Pop Demon Hunters, trabajó con Netflix para acelerarlo sin sacrificar detalles. Asimismo, declaró que esperan sacar más mercancía de la cinta.

