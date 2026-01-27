¡Arriba la esperanza, ARMY! Corea del Sur recibe carta de Sheinbaum para pedir más conciertos de BTS en México

GENERANDO AUDIO...

¿Ya hay respuesta? Foto: Cuartoscuro/Getty/Reuters

El Gobierno de Corea del Sur confirmó este martes 27 de enero, a la agencia de noticias EFE que ya recibió la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que solicitó su intervención para que el grupo BTS pueda ofrecer más conciertos en territorio mexicano, ante la alta demanda de boletos entre jóvenes.

La confirmación fue realizada por autoridades surcoreanas a la agencia, vía telefónica, luego de que la mandataria mexicana informara durante su conferencia matutina del lunes que había enviado la misiva en medio de la expectativa generada por la próxima visita de la banda de K-pop a México, según confirmaron medios internacionales como DW.

El tema cobró relevancia luego de que se anunciara la realización de tres conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, fechas que rápidamente se vieron rebasadas por la demanda, generando inconformidad entre seguidores del grupo y diversas polémicas en torno a la preventa de boletos.

Esto dijo el Gobierno de Corea del Sur sobre la carta de Sheinbaum

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, la oficina presidencial de Corea del Sur señaló que la petición de Claudia Sheinbaum se encuentra actualmente en análisis y que, por el momento, no hay una respuesta oficial definida.

La expectativa se mantiene entre ARMY (nombre de las fans de BTS), quienes han expresado en redes sociales su interés en que se autoricen más fechas o alternativas que permitan a más personas acceder a los conciertos, en un contexto marcado por reclamos de falta de transparencia en el proceso de compra de boletos.

¿Por qué Claudia Sheinbaum mandó una carta a Corea del Sur?

Durante la conferencia matutina del 26 de enero, la mandataria explicó que los tres conciertos de “BTS” en México ofrecen apenas 150 mil boletos, mientras que la demanda ronda cerca de un millón de jóvenes interesados en asistir. Ante esto, subrayó que las fechas anunciadas para el mes de mayo no serán suficientes para cubrir el interés masivo que genera el grupo coreano.

“Este grupo, “BTS” es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a hacer en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes, y solo hay 150 mil boletos. Entonces, hablé con el responsable de Ocesa, que es quien organiza con Alejandro Soberón. Le pregunté que, pues, qué posibilidad habría de más conciertos, porque todo el fin de semana estuvo el tema… Y me dijo, bueno, pues es que no se pueden, solamente hay tres fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

BTS. Foto: Gettyimages

Ante la falta de respuesta favorable por parte de la promotora, debido a la agenda internacional de “BTS” y la competencia entre países por recibirlos, la presidenta optó por una vía diplomática directa:

“Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea (todavía no tengo respuesta) y le pedí que viniera más veces este grupo, esperemos que sea positiva o que permita pantallas, que busquemos la manera de que las jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en México”. Finalmente, la mandataria reiteró que “BTS” es uno de los grupos más influyentes entre las juventudes mexicanas, por lo que incluso solicitó a Ticketmaster que se amplíe el número de fechas durante sus presentaciones en mayo.

La carta enviada por la presidenta mexicana se da tras una serie de inconformidades por la preventa de entradas, en la que miles de jóvenes denunciaron problemas como falta de claridad en precios, mapas de zonas y cargos adicionales.

Ante este escenario, la solicitud diplomática de Sheinbaum busca abrir la posibilidad de más conciertos o alternativas que permitan atender la histórica demanda de BTS en México.

Fans del ARMY piden claridad por venta de BTS en México

Luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cuenta de BTS Army México aclaró que el fandom no está exigiendo más fechas en territorio mexicano, sino que exista claridad y transparencia sobre la venta que ocurrió en días recientes.

“Nuestra exigencia se mantiene enfocada únicamente en la defensa de los derechos de las y los consumidores. Continuaremos con las denuncias correspondientes ante PROFECO y las autoridades correspondientes”. BTS Army México

El club de fans de la banda de K-Pop también solicitó respuestas claras sobre las acciones que se tomarán frente a las prácticas de reventa, así como sobre el seguimiento e investigación de quienes operan estas redes.

